Carles Puigdemont contrata a Paul Bekaert, conocido por su defensa de miembros y colaboradores de ETA

El abogado Paul Bekaert ha confirmado este lunes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que este lunes viajaba a Bruselas junto con cicno exocnsejeros de su Govern, se ha reunido con él y ha contratado sus servicios como abogado.

Paul Bekaert, un conocido abogado belga, confirma que Carles Puigdemont ha contratado sus servicios. (Cordon Press)

"He hablado con él, ha estado en mi despacho y me ha confirmado que soy su abogado en Bélgica", ha informado Bekaert en declaraciones a Europa Press. El encuentro se ha producido "pasadas las 15:00 horas" del lunes, según ha indicado el letrado, quien ha apelado al secreto profesional para no revelar detalles de la conversación que han mantenido. Preguntado por si Puigdemont sopesa solicitar asilo político en Bélgica, su abogado en el país ha avisado de que "por ahora no hay nada decidido" y que este martes se conocerán más detalles cuando el propio presidente cesado haga una "declaración".

El abogado Bekaert es conocido en España por haber defendido en el pasado a varios miembros de la banda terrorista ETA detenidos en Bélgica y para los que las autoridades españolas solicitaron la extradición.

El abogado, que se define como especialista en la defensa de los Derechos Humanos y órdenes de detención europeas y de extradición, ha solicitado hasta en cuatro ocasiones el "asilo político para ciudadanos vascos", relacionados con ETA, pero sin éxito en ninguno de los casos, según explica Bekaert.

En cualquier caso, Bekaert ha insistido en su conversación con Europa Press en que Bélgica "es competente" para conceder el asilo a ciudadanos españoles y que ello no se puso en duda en los procesos que perdió, que fueron rechazados por considerarlos "no fundados".

"No se pueden comparar. Eran terroristas y nunca se concede el asilo a un terrorista", ha expresado el abogado.

La autoridad competente en Bélgica para tramitar las peticiones de asilo es el Comisionado General de Refugiados y Apátridas, un órgano independiente que no depende ni del Ministerio de Interior, ni del de Justicia. El último caso de Bekaert relacionado con España es el de la etarra Natividad Jáuregui, detenida en Gante en 2013 y cuya extradición a España fue definitivamente rechazada en 2016.

El primer caso fue el de los colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García, un largo proceso que concluyó en junio de 2004, cuando la Justicia belga negó la extradición de estas dos personas. En este caso, Bekaert logró que se aceptará en primera instancia la petición de asilo, pero finalmente fue también rechazada.