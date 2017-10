El Supremo pondrá punto y final al Madrid Arena a finales de este año

Cinco años después de la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco jóvenes, el foco informativo se sitúa en el Tribunal Supremo (TS), donde en quince días se celebrará la vista para revisar los recursos de los condenados y algunas familias, antes de dictar la sentencia que cerrará el caso a finales de año.

Imagen de uno de los homenajes a las cinco jóvenes, de entre 17 y 20 años, que murieron aplastadas en el Madrid Arena durante una macrofiesta la noche de Halloween. (EFE/Archivo)

Todo ocurrió en la noche de Halloween del 1 de noviembre de 2012. Cristina, Belén, Katia, María Teresa y Rocío perdieron la vida tras ser aplastadas literalmente en uno de los vomitorios del pabellón donde se produjo una avalancha humana en la que se vieron implicadas decenas de personas, que trataban de salir de la pista central, completamente masificada.

Unos hechos probados que recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a siete acusados, entre ellos al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, a cuatro años de prisión, y absolvió a ocho procesados, incluidos los médicos Simón y Carlos Viñals, así como al exjefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo.

Pero ahora los condenados y algunas familias pondrán en entredicho la resolución de la Audiencia en la vista pública que se celebrará el próximo 14 de noviembre a las 10.15 horas para revisar los recursos de casación que fueron presentados hace ya un año.

Se trata del último trámite para todas las partes que dispondrán de unos minutos para exponer las líneas básicas de sus recursos, no solo los de los condenados, sino también los de dos de las cinco familias que entienden que no han pagado todos los culpables, en particular cargan contra la absolución de los doctores Viñals.

La Sala escuchará también los argumentos de las empresas de seguridad consideradas responsables, como Kontrol 34 y Seguriber. Igualmente han recurrido las aseguradoras Mapfre y Zurich.

No lo hizo el Ayuntamiento, que aceptó su condena como responsable civil subsidiario ni la Fiscalía, satisfecha con la resolución.

Fuentes jurídicas han explicado a EFE que la vista pública tiene un "carácter meramente técnico" con el fin de reforzar la argumentación jurídica de cada uno de los recursos. No se puede añadir prueba ni pedir comparecencias.

Así, el principal responsable de la tragedia, Miguel Ángel Flores, insistirá en que la Audiencia se "inventó" la sobreventa de entradas, dado que "no existe una sola prueba de cargo" que demuestre que él vendiera 16.492 entradas.

No obstante lo hará a través de su defensa, puesto que no está previsto que comparezca ni Miguel Ángel Flores ni los otros seis condenados. Tan solo estarán los magistrados y los abogados.

Ahora bien, todavía habrá que esperar unas cuantas semanas para que la Sala se reúna para la deliberación y fallo, aunque las fuentes prevén que sea antes de fin de año y pocos dudan de que el alto tribunal ratificará la resolución, que alcanzará firmeza, por lo que se pondrá punto y final a uno de los capítulos más negros de la última década en Madrid.

Eso sí, cerrará únicamente la vertiente judicial, porque las heridas siguen y seguirán abiertas para las familias a las que se les está haciendo "demasiado largo" todo este procedimiento, como así han asegurado a EFE personas cercanas al entorno de las mismas.

"Todas las familias están deseando que se acabe, porque es algo muy doloroso. Una herida abierta que no sabemos si la sentencia del Supremo logrará cerrar", ha explicado una de ellas.

Mientras tanto y como vienen haciendo cada año, amigos y familiares acudirán esta noche a las 22:30 a la Plaza de Cristina de Arce y Rocío Oña, con velas y flores para participar en el homenaje que cada año se brinda a las cinco fallecidas en el pabellón.

Dicen, como así señala la convocatoria, que es "un tiempo para recordar", aunque no solo a las chicas que se fueron sino también que cinco años después no hay nadie en prisión. Aunque solo es cuestión de semanas que esa situación pueda cambiar.