PDeCAT y ERC se presentarán a las elecciones del 21D, aunque las consideran 'ilegítimas'

Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, ha explicado hoy que su partido ha decidido presentarse a las elecciones del 21 de diciembre para hacer frente a una aplicación "miserable" del artículo 155 de la Constitución, y buscará la fórmula más óptima para las fuerzas independentistas. Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, también ha confirmado que su formación también concurrirá a las elecciones, pese a que las considera 'ilegítimas'.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal (EFE)

Tras participar en la reunión del comité nacional del PDeCAT, sin la presencia de Carles Puigdemont, Pascal ha justificado concurrir a los comicios, convocados por el Gobierno, para "defender las instituciones catalanas" y ha añadido: "No tenemos miedo a las urnas, Mariano Rajoy. Allí nos veremos".

"Rajoy, nos veremos en las urnas porque no aceptaremos de ninguna de las maneras esta aplicación del artículo 155, una aplicación miserable que intenta aniquilar nuestro autogobierno, nuestra autonomía e nuestras instituciones propias", ha manifestado Pascal. Ha asegurado que no discutirán "cómo son" estas elecciones, sino que irán a las urnas pues son "una oportunidad para decir alto y claro que lo que hemos hecho ha valido la pena, que queremos ir lejos y que no estamos dispuestos a que nos borren del mapa desde el punto de vista de nuestras instituciones".

En rueda de prensa, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado este lunes que "las urnas no nos dan miedo", por lo que "encontraremos la manera de participar" en la cita del 21 de diciembre. ERC (republicanos de izquierdas) es uno de los partidos integrantes de la coalición independentista que gobernaba Cataluña y su líder, Oriol Junqueras, era vicepresidente en el Gabinete de Carles Puigdemont.

Las encuestas previas al viernes dan a ERC el primer lugar en intención de voto entre todos los partidos y un sondeo publicado ayer por 'El Mundo' confirmaba esa tendencia.

Tras la reunión de la dirección de ERC, Sergi Sabrià aseguró que las instituciones catalanas "han sido ocupadas de manera ilegal" como consecuencia del decreto del Ejecutivo español. Se trata de un "golpe de Estado" en palabras del portavoz, quien, sin embargo, abrió la puerta a la presencia en los comicios del 21 de diciembre porque hay que "preservar esta república frágil y a la vez rechazar la usurpación que supone" la intervención de la autonomía por parte del Ejecutivo de Rajoy.