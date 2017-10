El trágico desenlace de la desaparición de la pequeña Dayana, de 5 años, conmociona a México

La familia de Dayana Fierro no tiene consuelo desde que se confirmó que los restos aparecidos el pasado 23 de octubre en el campo Mulas, un solar de uso agrícola, corresponden a los de la niña que tenía 5 años cuando desapareció el pasado 6 de junio. Dayana empezó a recorrer los escasos mesos que separan su casa de un pequeño comercio al que se dirigía a comprar chucherías, pero nunca llegó al establecimiento porque un hombre la introdujo en su furgoneta y se la llevó. Durante su cautiverio, en julio, cumplió 6 años. Tristemente, ha sido hallada muerta, lo que ha acabado de un mazazo con las esperanzas de su familia de volver a abrazarla con vida.

Imagen del cartel con el que su familia buscaba a la pequeña Dayana.

Las pruebas forenses que confirmaron su identidad probaron también que la niña no murió en el lugar donde fue encontrada, sino que sus restos fueron depositados allí deliberadamente con el propósito de que los hallaran. No se descarta ninguna línea de investigación, ha dicho la Fiscalía de Sinaloa, que se ha comprometido a encontrar a los culpables de un suceso que ha causado una honda conmoción en México, un país desgraciadamente habituado a los feminicidios.

Dayana aquel 6 de junio no fue al colegio. Estaba viendo la televisión cuando pidió a su madre unas monedas para ir a la tienda, que está muy cerca de su casa, y hacia allá salió. Un hombre que revisaba la llanta de una camioneta la atrapó, le tapó la boca, y la introdujo en el vehículo sin que nadie pudiera detenerlo, aunque los testigos han dicho que tenía bigote y gorra y que la furgoneta era de la marca Chevrolet y no tenía matrícula. Nadie ha vuelto a ver a la pequeña desde entonces.

Desde aquel momento, se activaron batidas de búsqueda de los vecinos de San Pedro, que pertenece al municipio de Navolato, donde Dayana vivía con su madre, su padrastro y sus abuelos, que ahora están atravesando por un auténtico infierno. También las autoridades se han volcado con el caso y, tras el macabro hallazgo, se ha comprometido a investigar a fondo para encontrar a los responsables de la muerte de esta niña.

"Mi niña no tiene culpa de nada. No sabemos por qué nos están haciendo esto", declaró Daniela Zazueta, la madre de Dayana, poco después de la desaparición de su hija, destrozada. "Quiero que me la traigan sana y salva", pidió entonces. El abuelo de la niña, Gregorio, suplicó también que no le hicieran daño a la pequeña y se quejó de que las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para encontrarla.