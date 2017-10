Morate continúa en silencio mientras las partes sostienen sus peticiones por el doble crimen de Cuenca

Sergio Morate, acusado del asesinato de Marina Okarinska y Laura del Hoyo, ha mantenido este sábado su silencio al término de la exposición de las conclusiones en el juicio con jurado que se celebra contra él en Cuenca, en el que acusaciones y defensa han ratificado sus peticiones iniciales.

Sergio Morate, acusado de asesinato (EFE)

Al igual que hizo al inicio de la vista, Morate no ha querido hacer uso de la palabra, algo que ha venido haciendo a lo largo de toda la semana durante el desarrollo del juicio.

Su llegada y salida de la Audiencia Provincial de Cuenca han sido más tensas que las de los últimos días, ya que los familiares de las jóvenes asesinadas han llegado incluso a golpear el furgón de la Guardia Civil en el que es trasladado el procesado.

A la salida, Morate ha vuelto a ser increpado por una treintena de familiares y amigos de Laura y Marina, que no han podido contener las lágrimas.

Megáfono en mano, para que sus palabras pudiera escucharlas incluso desde dentro del furgón de la Benemérita, las hermanas de Laura le han vuelto a preguntar: "¿Qué te hizo mi hermana?".

En el juicio, las partes han reiterado sus peticiones iniciales, de forma que la fiscal del caso Cristina Moruno ha mantenido la petición de que Morate sea condenado a 48 años de prisión, como autor de dos delitos de asesinato.

La fiscal considera que en la vista ha quedado probado que había premeditado asesinar a su expareja Marina Okarinska y que mató a Laura del Hoyo para evitar ser descubierto.

Por ello, ha pedido que sea condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de Marina, al concurrir las circunstancias agravantes de parentesco y de cometer el delito por razones de género, y a 23 años por el de Laura del Hoyo, en este caso porque concurre la circunstancia agravante de abuso de autoridad.

A su vez, la abogada de la acusación particular de la familia de Marina Okarinska, Marta Bermejo, ha pedido que Morate sea condenado a 31 años y tres meses de prisión, ya que ha añadido a las agravantes de parentesco y de cometer el delito por razones de género, la elección de su domicilio para cometer los asesinatos.

Lo hizo "con el objetivo de no ser descubierto, para no dejar rastro de su delito, no es mera casualidad, decide este lugar a propósito", ha añadido la letrada.

A su vez, el abogado de la familia de Del Hoyo, Chamón Luis Felipe Valero, ha mantenido su petición de 25 años de cárcel por el asesinato de Laura, al existir alevosía y el agravante de "abuso de superioridad" en su muerte.

El letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se ha personado como acusación particular, se ha adherido a las conclusiones y a la petición de la Fiscalía y ha considerado que es "blanco y en botella" que Sergio Morate asesinó a las jóvenes.

Por su parte, el abogado defensor de Morate ha pedido su libre absolución, ya que -según ha afirmado- "se ha hecho coincidir la investigación para que las pruebas encajen".

En su informe, el letrado José Javier Gómez Cavero ha cuestionado pruebas como el ADN en la botella que se encontró junto a la fosa en la que fueron enterradas las dos jóvenes y la confesión que habría hecho el procesado a los policías que lo escoltaron hasta Cuenca, dando detalles sobre los crímenes.

Ha recordado al jurado popular la presunción de inocencia de Morate y ha subrayado que él no tiene que demostrar su inocencia, "sino que la acusación tendría que haber presentado pruebas contundentes".