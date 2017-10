Puigdemont no acepta la destitución y llama a los catalanes a defender la independencia

Carles Puigdemont, que no se da por cesado como presidente de la Generalitat, ha pedido este sábado "paciencia, perseverancia y perspectiva" a los catalanes para "defender las conquistas conseguidas hasta hoy" y mantener una "oposición democrática" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont pide defender la independencia pese al 155 y dice que sólo le puede cesar el Parlament (EFE/Generalitat de Cataluña)

"En una sociedad democrática son los parlamentos los que eligen o cesan a los presidentes", ha añadido este sábado ante la Delegación del Govern en Girona, en una declaración institucional grabada y emitida por TV3.

Puigdemont no ha querido desvelar ni los contactos que están manteniendo los miembros de su Govern -cuyo cese anunció ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- ni los debates y acuerdos que están adoptando para dar contenido a la declaración de independencia de ayer en el Parlament -que fue disuelto-.

No obstante, Puigdemont ha querido dejar claro que no acata la aplicación del 155: "Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y a la vez buscar la máxima estabilidad y tranquilidad, entendiendo las dificultades lógicas que comporta una etapa de esta naturaleza, que nuestro país no ha recorrido nunca".