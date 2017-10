Nuevo giro en el caso Yéremi Vargas: el juez descarta la implicación del principal sospechoso

Los indicios recopilados hasta ahora sobre la desaparición de Yéremi Vargas no permiten continuar con un proceso penal formal contra el principal sospechoso, Antonio Ortega Bordón, alias el Rubio, por lo que el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra Ortega; así figura en un auto cuyo contenido ha desvelado el canal de televisión Canarias 7.

Yéremi Vargas desapareció el 10 de marzo de 2007 y, diez años después, se archiva la causa con el principal sospechoso, Antonio Ortega (Cordon Press)

La resolución, sin embargo, se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, medida que probablemente empleará la familia de Yeremi, que desapareció el 10 de marzo de 2007 en el municipio grancanario de Santa Lucía.

Para el magistrado Juan Manuel Herno, "no existen en este momento medios de prueba, siquiera indiciarios, que de un modo objetivo y razonable permitan dirigir la causa contra una persona o personas indeterminadas", tampoco frente a Ortega, afirma la resolución, que se puede recurrir ante la Audiencia de Las Palmas.

Sobre el principal sospechoso de la desaparición del menor, el magistrado argumenta que "los motivos que inicialmente llevaron a su imputación no dejan de ser meras afirmaciones y valoraciones subjetivas de los miembros del equipo de investigación, ya esgrimidas para la investigación de sujetos en idénticos y similares términos, que, inicialmente, motivaron la declaración como investigado" y que "no se confirmaron tras la práctica de las diligencias de investigación oportunas". Por ello, el instructor concluye en su auto que "no existe ningún indicio de la participación de Antonio Ortega ni de ninguna otra persona en la desaparición investigada", de ahí que haya de acordarse "el sobreseimiento provisional y archivo de la causa".