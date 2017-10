Comienza un tenso pleno en el Parlament de Cataluña entre gritos independentistas y quejas de la oposición

El pleno del Parlament se ha iniciado poco antes de las 13.30 horas, entre quejas de Ciudadanos (Cs) y el PPC por sentirse "coaccionados" debido a la presencia de "invitados" que han proferido "sonoros" gritos de "independencia".

Nada más dar por iniciada la sesión la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el portavoz parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, ha pedido la palabra para denunciar los "sonoros" gritos en favor de la independencia proferidos por los más de 200 alcaldes soberanistas congregados en el auditorio del Parlament -una planta por debajo del hemiciclo- antes de iniciarse el pleno.

El Parlament vive hoy una jornada histórica. (Gtresonline)

Carrizosa, que incluso ha presentado un escrito a la Mesa de la cámara catalana para pedir que se garantice que los diputados no soberanistas no se sientan "coaccionados", ha exigido que los invitados de los grupos independentistas "se atengan a las normas de convivencia mínimas" y no conviertan el Parlament en la "sede de ERC, la ANC o JxSí".

La sesión se inicia en un clima de enorme tensión una vez que parecen agotadas las posibilidades de diálogo y se espera la proclamción de la indenpendencia. Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han registrado en el Parlament una propuesta conjunta que aboga por abrir en Cataluña un proceso constituyente liderado por la sociedad civil, por lo que serían creados un consejo asesor y una plataforma promotora, si bien finalmente serían convocadas unas elecciones constituyentes para aprobar el texto constitucional definitivo.

En la segunda propuesta de resolución conjunta de JxSí y la CUP registrada esta mañana en el Parlament, dedicada específicamente a prever un eventual "proceso constituyente", ambas formaciones independentistas instan a "declarar el inicio y apertura del proceso constituyente".