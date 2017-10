Una mujer malagueña está grave tras haber dado a luz a gemelas sin que le diagnosticasen el embarazo

Carolina, una mujer malagueña de 38 años, acudió hasta cinco veces al médico desde que el pasado mes de junio comenzara a experimentar terribles molestias. Primero en la espalda y las piernas y luego en el vientre. Pero en todas sus visitas, tanto a su centro de salud como al Hospital Clínico de Málaga, achacaron sus dolores a la obesidad mórbida que padecía y la conminaron a adelgazar. Tampoco le hicieron ninguna prueba cuando advirtió a los médicos de que desde hacía meses no le venía el periodo. No obstante, el pasado 6 de octubre cuando un nuevo ataque de dolor hizo que su marido la trasladara de nuevo a las Urgencias del hospital resultó que estaba embarazada de gemelas. De hecho, estaba de parto.

Gonzalo y Carolina pensaban que no podían ser padres. (Captura de pantalla de Antena 3)

Carolina se encuentra ahora ingresada en la UCI como consecuencia de complicaciones en el parto. Su familia y especialmente su marido, Gonzalo, se encuentran muy preocupados, además de disgustados por lo que consideran una negligencia médica por la que ya han presentado una denuncia que tendrá que resolverse en los Tribunales. También la Delegación de Salud de Málaga ha abierto una investigación.

Según ha declarado el marido en ABC de Sevilla, de haberla diagnosticado su mujer no estaría ahora en la UCI: “Tenía la tensión alta y no se lo cuidó porque no sabía que estaba embarazada. La falta de control le produjo un coágulo en la cabeza”, explica.

Las niñas, que pesaron 2.434 y 2.160 gramos, afortunadamente se encuentran bien. Su padre se muestra encantado cuidándolas con la ayuda de sus abuelos. Pero también pudieron haber presentado problemas. “Una de las niñas tragó líquido amniótico, pero ya está bien. Las dos están en casa”.

Las pequeñas se encuentran bien y cuidadas por su padre y sus abuelos. (Captura de pantallla de Antena 3)

La abogada de la familia y el marido han detallado al Diario Sur el peregrinaje de la mujer por los médicos. Inicialmente, cuando visitó el centro de salud en junio por sentir dolores en las piernas e inflamación, éste le dijo que debía ponerse a dieta. El 1 de agosto acudió al Clínico Universitario “y la enviaron a casa sin hacerle ni una prueba”. Lo mismo le sucedió cuando regresó el 10 de septiembre: fue diagnosticada de una lumbalgia sin realizarle más pruebas. En una nueva visita posterior al centro de salud la pareja informó de que le había salido “un bulto” en la parte baja del vientre, que los médicos achacaron a un “bultoma de grasa”. Finalmente, el 6 de octubre Gonzalo llevó a su mujer de nuevo al hospital porque pensaba que se iba a morir y, tras examinarla, decidieron hacerle pruebas por primera vez para descubrir que estaba de parto. Tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia.

Carolina y Gonzalo querían ser padres desde que se conocieron, en 2011, pero pensaban que no podían. La pareja se había realizado varias pruebas en las que les habían dicho que no tendrían hijos debido a la obesidad mórbida de ella a no ser que adelgazara. “Lo único que quiero es que mi mujer se recupere. Pensé que se me iba”.