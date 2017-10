Pánico en Florida por un asesino en serie que ha matado ya a tres personas

El barrio de Seminole Heights, en Tampa (Florida), vive desde hace dos semanas inmerso en una auténtica pesadilla. Pánico es lo que sienten sus vecinos, que han visto cómo tres jóvenes, de 20, 22 y 32 años, han fallecido en circunstancias similares, disparados en lugares muy próximos entre sí cuando estaban en la calle, solos y de noche.

Cartel con información de las víctimas que ofrece una recompensa por información relevante (Tampa Police Department/Facebook).

La policía cree, por el patrón que siguen los tres sucesos, que el autor puede ser el mismo, por lo que buscan a un asesino en serie y hay carteles en los que se informa de estos crímenes y se ofrece una recompensa superior a los 25.000 dólares (unos 21.500 euros) a quien pueda aportar información relevante que conduzca a su localización y detención.

Todo empezó el 9 de octubre, cuando Benjamin Edward Mitchell, de 22 años, esperaba un autobús en la parada. Un disparo le causó la muerte de forma instantánea. El día 13 de octubre le ocurrió lo mismo a Monica Caridad Hoffa cuando iba por un descampado a casa de una amiga. Y la última víctima, de 20 años, es Anthony Naiboa, que iba caminando por la calle cuando un tiro acabó con su vida. Los tres sucesos tuvieron lugar entre las 20.00 y las 21.30 horas en lugares que distan apenas un kilómetro y medio entre sí.

RELACIONADO: Más noticias sobre sucesos en Tu Otro Diario

"Creemos que los tres crímenes están relacionados entre sí", ha explicado a los medios de comunicación locales el portavoz de la Polícía de Tampa, Stephen Hegarty, que agregó: "No hay un móvil claro y ninguno de los asesinatos fue un robo". No tienen, tampoco, un sospechoso, por el momento, por eso piden colaboración ciudadana. El pasado lunes, de hecho, unos 400 vecinos se reunieron con las autoridades locales y con la policía, que trataron de calmar su creciente ansiedad, aunque tuvieron que informarles de que, en este momento de la investigación, "cualquiera puede ser sospechoso".

Sin embargo, hacen llamamientos para que no cunda el pánico. "No se trata de que la gente se encierre en sus casas, hay que mantener la tranquilidad, pero sí conviene mantener ciertas precauciones, como encender las luces de los porches o no caminar solos de noche", explican desde la policía, que acompaña a los niños a la escuela o escolta a los autobuses escolares. Ahora están preparando un operativo especial para la noche de Halloween, el 31 de octubre, cuando los niños del barrio recorrerán las calles pidiendo caramelos casa por casa.