Treintañera, DJ ‘amateur’ y con un novio muy conocido: así es la nueva primera ministra de Nueva Zelanda

Se enteró por televisión de que iba a ser la primera ministra de su país, Nueva Zelanda, pero lejos de reaccionar de manera jactanciosa, Jacinda Ardern -que ostenta el cargo desde este jueves- se lo tomó con calma y con responsabilidad: su primera decisión no fue ir a celebrar una noticia de tal magnitud para ella, sino irse a la cama para descansar y afrontar la nueva etapa con fuerza. Winston Peters, el líder del tercer partido más votado, decidió apoyar a última hora al Laborista de Ardern, otorgándole así las riendas del Gobierno. Peters lo anunció en los medios antes que a ella (de ahí que se enterara por televisión).

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda (Getty Images)

Su pareja es un conocido presentador de televisión neozelandés, Clarke Gayford, que actualmente conduce un programa en el canal de National Geographic que lleva por título 'Fish of the Day' (El pescado del día, en castellano), aunque ha presentado otros formatos, como un programa sobre neozelandeses célebres que llevaba por título 'Extraordinary Kiwis'. Se conocieron tomando un café, comprobaron que tenían gustos musicales similares y él le invitó a un viaje para pescar (su gran pasión). Y el resto es ya historia.

Durante la campaña electoral, Jacinda Ardern ha tenido que hacer frente a preguntas sexistas acerca de cuándo iba a llegar una posible maternidad. Ardern, sin embargo, ha sabido salir airosa y defender no solo su derecho a no responder, sino también el de todas las mujeres a no ser discriminadas laboralmente por este motivo.

Jacinda y Clarke, pintando su casa (Getty Imagen).

La experiencia como DJ en discotecas y sus ideas modernas que la acercan al público más joven no le restan bagaje político a esta mujer que se diplomó en Arte y Comunicaciones, a la que no se le ‘cayeron los anillos’ por trabajar en una cocina de Nueva York para costear sus gastos poco después de acabar sus estudios y que más tarde dio el salto a la política de primer nivel al entrar a formar parte de un selecto equipo de consultores del que fuera jefe del Gobierno británico Tony Blair. Se curtió también, como investigadora, junto a otra de las grandes damas de su país, Helen Clark, del Partido Laborista -como ella- y primera ministra entre 1999 y 2008.

Nacida en el seno de una familia mormona, decidió romper con esa religión porque se oponía a la homosexualidad y a muchos de sus principios. Decidida y con las ideas claras, una de las propuestas de su programa electoral que más calado ha conseguido es la de ofrecer tres años de universidad gratis para todos los neozelandeses, aunque su gran espaldarazo ha sido su fuerte defensa de los derechos de las mujeres.

Ardern, 'pinchando' como DJ en el Festival Laneway, en Nueva Zelanda, el pasado mes de enero (Getty Images)

Jacinda triunfa, además, en las redes sociales gracias a su gata, Paddles, a quien ha abierto un perfil en Twitter este mes y ya cuenta con más de 7.000 seguidores. Por otro lado, su imagen juvenil, afable y sonriente la convertido en protagonista de numerosos ‘memes’ que la presentaban como a la Princesa Leia o como a Uma Thurman en ‘Kill Bill’ y de los que también ha sacado rédito, fotografiándose junto a carteles con esas imágenes a petición de sus seguidores.

A los 28 años, ya alcanzó el récord de ser la diputada de menor edad y ahora, a los 37, es la primera ministra más joven de toda la historia de Nueva Zelanda y la tercera mujer en ostentar la Jefatura del Gobierno. Sus propuestas, su cercanía y sus logros han desembocado en los que los medios de su país llaman la ‘Jacindamanía’. Parece que el camino de Jacinda Ardern no ha hecho más que empezar y a buen seguro que atraerá la atención internacional.