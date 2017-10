Rajoy señala en el Congreso que la única respuesta posible a Puigdemont es el 155

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que la "única posible" respuesta que le ha dejado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante su actitud en Cataluña es la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados (EFE)

Rajoy ha defendido su decisión en su respuesta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a una pregunta de portavoz de ERC, Joan Tardá, quien le ha pedido que retire la aplicación del 155 y la supla por "negociación, diálogo e intermediación".

El presidente del Gobierno ha lamentado que el único diálogo que ha querido hasta ahora Puigdemont haya tenido como objetivo negociar los términos y los plazos de la independencia de Cataluña. "No quiso hablar de nada más", ha añadido para recordar después que Puigdemont no quiso asistir a la Conferencia de Presidentes, no quiso hablar de la financiación autonómica, ni ir al Congreso.

Rajoy ha reiterado que cumple con su obligación al recurrir al 155 ante el desprecio a la ley, a la Constitución, al Estatuto de autonomía y a millones de ciudadanos de Cataluña. Tras insistir en que su objetivo es restaurar la legalidad, apostar por la convivencia y atajar las consecuencias económicas del proceso independentista, ha recalcado que aplicar el 155 es excepcional y, por eso, quiere que dure poco y se convoquen unas elecciones cuando se puedan celebrar con normalidad. El presidente del Gobierno ha respondido a Tardá que en España se lleva dialogando durante cuarenta años y ahora no se puede dialogar en el Parlament porque "lo han cerrado".

Tardá ha reprochado a Rajoy que con la aplicación del 155 pretenda convertirse "de facto" en presidente de la Generalitat, nombrar a su Gobierno, "castrar al Parlamento de Cataluña", inhabilitar a los adversarios políticos, al modelo educativo catalán y a TV3, y convocar elecciones cuando más le interese.

Ha comparado esa "liquidación del autogobierno" con la actuación en Cataluña de Felipe V o de Francisco Franco y ha lamentado que él lo haga ahora con el beneplácito de PSOE y el "patrocinio" del Rey. "Pero negando el diálogo y convirtiendo en estrategia política la consigna franquista del 'a por ellos', lo que hace es acrecentar todavía más el abismo emocional entre el Reino de España y Cataluña", ha añadido. Tardá ha subrayado que Rajoy aún está a tiempo de frenar la "represión" porque "no tiene ningún derecho de hacer sufrir los ciudadanos catalanes sean o no independentistas".

Ha aseverado que Cataluña es una nación sin Estado, sin ejército, sin sistema judicial propio y que con un simple decreto del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha visto cómo se ha finiquitado su autonomía financiera. "Pero no somos un pueblo indefenso. Si usted persiste en reprimir en vez de seducir, la misma gente que cívica y pacíficamente salió a la calle a defender heroicamente las urnas, saldrán a la calle a defender cívica y pacíficamente al Gobierno legítimo y a las instituciones de autogobierno", ha advertido. De la misma forma y recordando la historia de la India, ha avisado de que "nunca hay cárcel para tantos demócratas".