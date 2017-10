Mañana se publican los archivos secretos de Kennedy: ¿se resolverán todos los enigmas sobre su asesinato?

22 de noviembre de 1963. John F. Kennedy es asesinado de un tiro cuando paseaba en un descapotable junto a su mujer en medio de una gran multitud en Dallas. La secuencia ha conmocionado a generaciones enteras y ha alimentado el mito de un presidente sin el cual el siglo XX no hubiera sido lo mismo.

John F. Kennedy era un presidente carismático y muy querido por los estadounidenses. (Cordon Press)

Sin embargo, más allá de la detención de Lee Harvey Oswald y de que las investigaciones públicas durante más de cuatro décadas se han acumulado documentos e informes secretos que, según anunció el presidente Trump, tiene previsto desclasificar este jueves. Vence el periodo de 25 años de secreto oficial que se prorrogó por última vez en 1992. Trump no piensa postergarlo más. ¿Qué podemos encontrarnos? ¿Cuáles son los misterios que des hace décadas envuelven al magnicidio más cébre del siglo XX?

Fotografía de John F Kennedy y su esposa minutos antes de que el presidente fuera asesinado. (Cordon Press)

El misterio de Lee Harvey Oswald:

Lee Harvey Oswald es el culpable oficila del asesinato de Kennedy. Según la versión oficial disparó parapetado desde la ventana de un sexto piso de un edificio de ladrillo rojo en el extremo de Elm Street. Entre los misterios que rodean a Oswald está el de su simple presencia en Estaods Unidos: Oswald había sido relacionado con la URSS y se le había visto en la embajada de Cuba en México. No solo eso: había estado casado con la hija de un coronel de la KGB. Con estos antecedentes muchos se pregunta cómo es posible que no estuviera controlado, o incluso que se le permitiera regresar a Estados Unidos.

¿Hubo un segundo tirador?

Uno de los detalles que llaman la atención en la biografía de Lee Harvey Oswald son sus malas notas como tirador en los marines. ¿Es posible que pudiera acertar desde un sexto piso a un blanco en movimiento? Otro indicio de que pudo haber un segundo tirador es el testimonio de Abraham Zapruder, un fabricante de ropa que se encontraba grabando el desfile presidencial y que registró para la historia el magnicidio en la secuencia que todos hemos visto tantas veces. Él asegura que los tiros se hicieron a su espalda, mientras que el edicficio en el que se encontraba Harvey Oswald estaba enfrente.

Lee Harvey Oswald fue el único culpado por el magnicidio. (Getty Images)

¿Fue un lobo solitario?

Harvey Oswwald fue siempre culpado en solitario; sin embargo, siempre se ha planteado que, si no fue ayudado por otro u otros tiradores, al menos tuvo que actuar en connivencia con otras personas o como parte de una conspiración o plan mayor. La comisión Warren, que estudió públicamente los hechos, no encontró indicios de nada de esto.

Sospechosos de una posible conspiración:

Son muchas las teorías y los culpables que se han barajado, desde la KGB a los servicios secretos cubanos. Una de las más extendidas (sugerida también en la célebre película de Oliver Stone), apuntaba a la implicación del vicepresidente de Kennedy, Lyndon B. Jhonson, que ‘heredó’ el gobierno de Kennedy. Desde el entorno del propio Trump se han llegado a hacer sugerencias en este sentido. El acutal presidente también acusó al padre de su oponente Ted Cruz de haber mantenido reuniones con Oswald… ¿Saldrá algo de esto en los papeles?

El asesinato de Oswald:

Fuera como fuese Oswald se llevó consigo todos sus secretos cuando fue tiroteado por Jack Rubinstein, en pleno directo en algunas televisiones y rodeado de policías y prensa. Rubinstein no era sino un delincuenta cuyas motivaciones para cometer el asesinato nunca quedaron claras.

Jhonson sucedió a Kennedy al frente de la presidencia de Estados Unidos. (Getty Images)

¿Por qué la Cïa y el FBI se resisten a la desclasificación de documentos?

Las agencias de inteligencia se han mostrado contrarias a la publicación de los documentos clasificados, especialmente a los más recientes. Se piensa que teman que pueda afectar a personas aún con responsabilidades o en ejercicio o destapar negligencias de la Cia, como el no haber tenido a Oswald bajo control.

¿Qué consecuencias políticas puede tener?

El diario Político, de Washington, ya adelantaba que no se espera ningún gran titular. Las revelaciones sí que podrían afectar no obstante a las agencias e inteligencia, cuya relación con el presidente Trump no es precisamente buena.

FOTOGALERÍA: Kennedy, un presidente y un asesinato que cambiaron el curso de la historia