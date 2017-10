Un policía revela en el juicio cómo Sergio Morate se culpó del crimen de Marina y Laura

Sergio Morate nunca ha confesado en una declaración oficial ni ante la Policía ni ante el juez, pero sí ha hablado informalmente con los agentes que le acompañaron del aeropuerto a comisaría al llegar de Rumanía, adonde huyó tras matar presuntamente a Marina Okarynska, su exnovia, y a Laura del Hoyo, la amiga que la acompañó a recoger unas cosas a casa de Morate el día que ocurrió todo.

Sergio Morate, serio y circunspecto, durante el juicio (EFE).

"La he liado gorda, estoy jodido", dijo Sergio Morate a estos policías, según declaró uno de ellos en la tarde de ayer en el juicio que se sigue contra él por el asesinato de las dos jóvenes en agosto de 2015 en Cuenca. Según su testimonio, Morate admitió que estaba muy enamorado de su expareja Marina Okarynska (cuyo rostro, una vez fallecida, no soportaba mirar y tuvo que tapar con una bolsa, según les dijo) y se había mostrado arrepentido de la muerte de Laura del Hoyo.

El inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Cuenca ha explicado que fue junto a otro oficial de Homicidios a recoger a Morate a la base de Torrejón de Ardoz el 5 de septiembre de 2015 y que, en distintas conversaciones y en diversos momentos, el acusado les hizo consideraciones en relación con lo sucedido, ninguna en un formato oficial.

Nunca admitió haber matado a Marina, pero sí dijo cosas como "la he liado, estoy muy jodido, sé que lo tengo bastante mal", porque sabía lo que había hecho, ha asegurado el inspector, que ha subrayado en su intervención judicial que se "envalentonaba" al hablar de Marina pero que "se venía abajo" al referirse a Laura y decía "que no se lo esperaba, que estaba arrepentido" e incluso en alguna ocasión llegó a afirmar: "Pobre Laura", al referirse a ella.

En las conversaciones que mantuvieron con él, detectaron que estaba muy enamorado de Marina, con la que estaba obsesionado, hasta el punto de que cuando llegó a Cuenca y fueron a verlo al calabozo les pidió que le enseñaran las fotos de su boda con un ucraniano. Morate les relató que su relación con Marina, tras cuatro años, empezó a enfriarse en febrero o marzo de 2015, cuando ella viajó por primera vez a Ucrania ese año, y lamentaba que "le había dado todo", que se había portado muy bien con ella, que le había dado todo lo que le había pedido.

Pero también pensaba que "le contestaba mal y lo trataba mal" y que, como consecuencia de "todos estos desaires", tuvo que ir a un psicólogo. "Se levantaba por la mañana y había días que decía tengo que hacerlo", pero después pensaba en su familia, en su vida y se reprimía, pero luego "volvía a esa idea obsesiva", según este relato.

Entre otros detalles, les dio a conocer que el día que ocurrieron los hechos no contaba con que Laura acompañara a Marina a su casa, que no quería que subieran, pero que, una vez que lo hicieron, cerró la puerta con llave y ya no contó más. Sin embargo, -les precisó- metió sus cuerpos en dos bolsas de basura, que los transportó en el maletero y entre los asientos a Palomera para enterrarlas. Como no soportaba ver la cara a Marina, "se la tuvo que tapar con otra bolsa de basura".

Otra de las cuestiones a las que ha aludido, es que Morate estaba también obsesionado con casos mediáticos como el caso Bretón, el de Marta del Castillo o el de las niñas de Alcáser. De hecho, en la base de Torrejón de Ardoz se encontró con un policía de Cuenca al que conoce y que acababa de ascender a oficial y le comentó que había llegado con buen pie, ya que había detenido "a un famoso" que salía en todas las televisiones, había llegado en un avión en el que viajan ministros y que la había "liado" más que en el caso Bretón.