El policía que disparó a la turista española en Río de Janeiro, detenido por homicidio

El teniente de la Policía Militar Davi dos Santos Ribeiro está acusado de disparar contra el vehículo en el que viajaba la turista española María Esperanza Jiménez Ruiz, que fue herida en el cuello y murió en lunes en la Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, por lo que ha sido detenido y trasladado a prisión a la espera de juicio bajo el cargo de "homicidio calificado", según fuentes oficiales.

El hermano y la cuñada de la turista española María Esperanza Jiménez Ruiz, de 67 años, a su llegada al hospital Miguel Couto en la ciudad de Río de Janeiro (EFE)

La víctima, de 67 años, su hermano y su cuñada, estaban acompañados del conductor del coche y una guía de turismo, y acababan de realizar una visita a la comunidad cuando fueron tiroteados. La versión inicial de la Policía Militar apuntó a que el turismo se saltó un control policial y no respetó la orden de parar, pero todos los ocupantes del vehículo coinciden en que no hubo señal para que se detuvieran. "Fue una actitud criminal (del teniente) porque incluso si el auto hubiera violado una orden de pare, la ley no justifica que se dispare contra un vehículo y menos ocupado por civiles", afirmó hoy el comisario de homicidios de la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Río, Fabio Cardoso.

El vehículo en el que viajaba María Esperanza, un Fiat Freemont, fue alcanzado por dos disparos que impactaron en el guardabarros trasero y en la ventana trasera. Según Cardoso, el de la ventana trasera alcanzó a María Esperanza en el cuello y siguió su trayectoria hasta que casi hiere también al conductor, un italiano que reside desde hace cuatro años en Río. Además, la policía investiga a otro agente de la policía militar que disparó al aire al paso del coche.

Cardoso explicó que el teniente Dos Santos utilizó su derecho a guardar silencio durante el largo interrogatorio al que fue sometido esta madrugada. El comisario confió en tener las conclusiones de la investigación en un plazo de diez días.