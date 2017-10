El PSOE frenaría su apoyo al 155 si Puigdemont convoca elecciones sin declaración unilateral de independencia

Si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas en Cataluña en el marco de la legalidad vigente y siempre y cuando no se produzca una declaración formal de independencia, debería frenarse, según el PSOE, la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno intervenga la autonomía catalana.

Así lo ha aclarado la portavoz parlamentaria del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, en rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces. "Si se convocan elecciones en el marco constitucional y dentro de la legalidad vigente no tendría razón de ser la puesta en marcha del mecanismo 155 de la Constitución, que sólo se pone en marcha cuando lo apruebe el Senado", ha señalado.

Robles ha recordado que esta posición es la que mantuvo este lunes de manera expresa en una entrevista radiofónica la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y equivale a "la misma tesis" que defiende el PSOE. Los socialistas, ha afirmado Robles, no tienen constancia de que el Ejecutivo haya modificado esta postura; sin embargo, este martes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido de que no vale con que Puigdemont convoque elecciones, sino que se necesita algo más, como que aclare si declaró o no la independencia. Además, Puigdemont tendría que precisar cuál es su voluntad de cumplir las leyes y "acatar la Constitución". "El asunto va mucho más allá que una mera convocatoria de elecciones, que es importante para el futuro, sin duda. Pero no es lo único", según Catalá.

Robles ha repetido varias ocasiones que, "si hay convocatoria de elecciones dentro del marco constitucional con rechazo absoluto de una declaración unilateral de independencia", en opinión de los socialistas, "no sería necesaria la aplicación del 155". La portavoz no ha querido avanzar si los socialistas votarían en el Senado en contra de las medidas del 155 en caso de que se diera ese escenario de unas elecciones convocadas por Puigdemont que no fuera acompañadas de una DUI.

Magistrada de profesión, Robles ha recordado que una declaración unilateral de independencia "no tiene cabida en el marco constitucional". Hablar de si Puigdemont escenifica un "rechazo total, a secas, o absoluto es retórico" porque lo que tiene validez son los actos jurídicos, en opinión de Robles.

El Gobierno ha negociado con PSOE y Ciudadanos las medidas decididas en un Consejo de Ministros extraordinario el sábado pasado para intervenir la autonomía catalana y convocar elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses. Estas medidas incluyen, entre otras, el cese del Govern en su conjunto.

Desde antes de la aprobación de las medidas por el Consejo de Ministros, los socialistas ya venían subrayando que Puigdemont tiene aún la posibilidad de frenar el 155 si antes de que el Pleno del Senado vote el viernes estas iniciativas convoca elecciones en el marco de la legalidad vigente, es decir, respetando la Constitución y el Estatut, en lugar de pretender ajustarse a los comicios constituyentes previstos en la Ley de Transitoriedad Jurídica anulada por el Tribunal Constitucional y que, según los independentistas, regiría hasta la constitución de la República catalana independiente.