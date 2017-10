España y Reino Unido encabezan un festival culinario en Tel Aviv

Restaurantes y chefs de España y de Reino Unido encabezan el festival culinario Round Tables, que se celebrará en Israel durante la próxima semana y contará con la presencia de algunos de los mejores cocineros del mundo, anunció la organización.

El cocinero valenciano Ricard Camarena. (EFE/Archivo)

En el festival, que tendrá lugar entre los días 29 de octubre y el 17 de noviembre en Tel Aviv, Ramat Gan y Jerusalén, participarán 14 chefs de restaurantes de renombre, entre ellos los de tres restaurantes españoles: Andreu Genestra, de Mallorca, los italianos Stefano y Max Colombo, del barcelonés Xemei, y el valenciano Ricard Camarena (Barx, 1974).

Con el mismo número de participantes está Reino Unido, con los chefs del restaurante de cocina francesa Little Social, The Elephant y el escocés Loch Bay.

Latinoamérica estará representada por México, con el chef Edgar Nuñez del Sud777, y por Perú, con la participación de Mitsuharu Tsumura, del restaurante peruano-japonés Maido.

También traerán sus ofertas gastronómicas restaurantes de Dinamarca, Bélgica, Suiza, Estados Unidos e Italia.

"Vemos el arte culinario como un puente entre naciones y culturas, particularmente en Israel, donde la diversidad culinaria es un componente único de nuestra cultura, derivado de los orígenes étnicos variados de nuestra población", señaló hoy en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Durante el festival, cada uno de estos restaurantes —seis de ellos con una estrella Michelín y otros dos con dos estrellas— ofrecerá menús durante una semana por un precio fijo de entre 50 y 100 euros, en prestigiosos hoteles y restaurantes del país, la mayoría de ellos en Tel Aviv.

Al igual que otros eventos culturales que tienen lugar en el país, Round Tables ha sido objeto de críticas del movimiento BDS, que promueve el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel hasta que finalice la ocupación de los territorios palestinos y que ha calificado el festival de "propaganda culinaria".

En una carta abierta firmada por 22 chefs, entre ellos el español Jorge Moreno, del alicantino Voraz, el BDS insta a los profesionales de la cocina a no participar en Round Tables por estar organizado por el Gobierno israelí y por la cadena hotelera Dan, que tiene hoteles en los territorios ocupados.

Para ellos, el festival es "parte de una campaña de propaganda lanzada por Israel en 2005 para distraer la atención del mundo sobre la opresión israelí y el rechazo a los derechos humanos palestinos a través de la cultura y las artes".

"No es lugar para chefs preocupados por lo derechos de los pueblos indígenas a tener acceso a sus tierras de cultivo y a sus alimentos tradicionales", acusa el escrito