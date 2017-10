Las incógnitas que rodean a la muerte de María Esperanza Jiménez, la española muerta en una favela en Brasil

El Puerto de Santa María ha amanecido en estado de shock tras conocerse la muerte de la empresaria María Esperanza Jiménez Ruiz por disparos de la Policía Militar en una favela de Río de Janeiro, en Brasil. María Esperanza, de 67 años, era una empresaria bien conocida en la localidad, según ‘La Voz digital’ de Cádiz. De carácter fuerte y elegante, regentaba una inmobiliaria y ha participado estos años en el la revitalización del centro histórico portuense. Al dolor por su muerte se une la confusión por las circunstancias en las que ésta se ha producido.

María Esperanza Jiménez fue inmediatamente trasladada a un hospital de Río, pero no se pudo hacer nada por su vida. (Getty Images)

Según la versión inicial de la Policía Militar, el coche en el que viajaba María Esperanza, un Fiat Fremon, se saltó un control policial en la favela de Rocinha, una de las más grandes de Río y tomada por una guerra entre narcos desde hace mes y medio. Sin embargo, su hermano José Luis Jiménez y su cuñada, Margartia Martínez, que la aocmpañaban en el coche, han desmentido esta versión en declaraciones ante la policía en Río de Janeiro. Tampoco lo vieron el conductor del vehículo, de nacionalidad italiana, y la guía, brasileña, que declararon el lunes por la tarde ante la Policía Civil de Río de Janeiro.

"Las personas que iban en el coche, no vieron ningún control ni ninguna orden policial de parada. Estamos investigando para saber las circunstancias bien detalladas, para saber por qué dispararon" contra el vehículo, aseguró ante la prensa el comisario de la División de Homicidios de la Policía Civil, Fábio Cardoso.

Según él, "el vehículo dejó a los turistas abajo en la favela, se esperó y cuando recibió la llamada de la guía para ir a buscarlos, el conductor fue a buscarlos. En la bajada, sin encontrarse ningún control de la policía, escucharon disparos y entonces vieron que María había sido alcanzada por un tiro en la altura del cuello".

De acuerdo con declaraciones de otros residentes gaditanos en Brasil a la ‘La Voz de Cádiz’ los ‘controles’ en las favelas distan mucho de los ejercidos en España. De hecho a menudo el control no es más que un grito o una señal de alto por parte de la policía que, si no vieron o no escucharon los ocupantes del coche, pudo desencadenar el fatal episodio. En cualquier caso, todos coinciden en que visitar una de estas favelas es una actividad pelirosa.

En sun compaerecencia ante los medios el comisario Cardoso dijo que la Policía Civil ya realizó una pericia en el lugar de los hechos y en el vehículo. "Fueron dos tiros, uno en el vidrio y otro en el parachoques", agregó. La Policía está investigando el tipo de proyectil usado en los disparos. Además, el delegado calificó de "inadmisibles" los hechos y criticó a los agentes que "dispararon sin ningún tipo de justificación contra este vehículo".

Los dos policías militarizados acusados fueron detenidos y trasladados a la cárcel de la Policía Miltiarizada en Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro. Por su parte, la comisaria del Departamento de Atención al Turista de la Policía Civil, Valéria Aragão, aseguró que los tres turistas españoles eran conscientes que estaban en una favela, pero que por el hecho de estar pacificada, creyeron que estarían seguros en ella. Según ella, el grupo incluso comentó que se sentían más seguros por el hecho de haber policías en las calles de la comunidad. "Ellos sabían que era una favela, pero desconocían que era una área peligrosa. Entendían que sería un escenario, un territorio tranquilo para pasear. Vieron policías circulando y por eso se sintieron más seguros, cuando la verdad, era exactamente lo contrario", explicó ante la prensa.

La cuñada de Espejanza Jiménes, Margarita Martínez, tras el fatal episodio. (Getty Images)

Aragão afirmó que la policía está investigando si los tres españoles realmente "fueron alertados por la guía y el conductor sobre el escenario" al que iban y alertó del desconocimiento de muchos extranjeros a la hora de entrar en comunidades de Río de Janeiro. "Vemos a varios turistas siendo abordados y robados en lugares conocidos como peligrosos. Los ciudadanos brasileños tienen la información, pero los extranjeros no".

Según ella, "hacer turismo donde hay operaciones policiales siempre conlleva una posibilidad de tiroteos. La Policía está allá para proteger al ciudadano, pero cualquier uno puede ser víctima", afirmó.

La favela de Rocinha lleva semanas sufriendo una guerra de narcos y militarizada. (Getty Images)

Los incidentes de turistas en favelas se han repetido en los últimos meses, aunque habitualmente los agresores son delincuentes y las víctimas acceden por error a las comunidades, como ocurrió en agosto con una inglesa tiroteada en Angra do Reis o el pasado diciembre, cuando un motorista italiano que fue confundido con un policía en una comunidad de Río.

Según estimaciones oficiales, en Río de Janeiro se registra una media de un tiroteo cada dos horas y, desde enero, han muerto más de 4.000 personas en actos de violencia, entre ellos más de 100 policías.