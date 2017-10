Las desgarradoras palabras de la madre de Lucía, la niña hallada muerta en Málaga: ‘Yo morí aquel día con ella’

Los padres de la pequeña Lucía Vivar, desaparecida el pasado mes de julio en la localidad malagueña de Pizarra y aparecida muerta horas después en las vías del tren, se muestran decididos a que su caso se investigue hasta el fondo. Tras haber presentado un informe forense que revela que Lucía tenía dos lesiones en la cabeza, Antonio Vivar y Almudena Hidalgo, se han decidido a contarlo todo. Lo que sucedió desde la desaparición de la pequeña hasta su fatal hallazgo ya fallecida. Lo que les extraña y les hace desconfiar de la hipótesis oficial.

Los padres de Lucía Vivar durante la rueda de prensa en la que presentaron el nuevo informe forense. (Europa Press)

“Hemos mantenido prudencia y cautela, pero ha sido a cambio de nada, de esperar a que pase el tiempo y que nos callemos. Pero no vamos a parar. Somos muy jóvenes para habernos quedado sin nuestra hija, pero también para luchar hasta el fin de nuestros días para saber la verdad”, explica Antonio Vivar, el padre de Lucía, al Diario Sur de Málaga. Los padres siguen manteniendo que la desaparición de Lucía fue muy extraña, cuestión de un minuto. “Mi suegra fue a pagar y cuando volvió, nos preguntó si queríamos algo más. Ahí me di cuenta. ¿Y la niña?, grité. Ya no estaba. En un visto y no visto, desapareció. Le preguntamos a los primos con los que estaba jugando y ellos decían que habían visto pasar una moto”, cuenta la madre, Almudena.

Según su relato Lucía no se habría ido nunca con nadie de forma voluntaria. Y menos dejándose el chupete, con el que iba a todas partes. También les extraña que nadie la encontrara habiéndose puesto todos a buscarla desde el minuto uno. Por no hablar del difícil recorrido entre el lugar en el que desapareció Lucía y el sitio en el que finalmente apareció su cuerpo. Un trayecto a su juicio imposible para una pequeña de tres años. “Lo que yo me pregunto es: ¿qué es más probable, que se la hayan llevado y no tenga signos de forcejeo, o que haya andado 4.200 metros a oscuras y no tenga ni lesiones en las manos? A la niña se la han llevado”; razona Antonio Vivar.

Y, con todo, su extrañeza es absoluta: tampoco saben de nadie en el pueblo o en su entorno que pudiera querer hacerles daño. “No somos problemáticos, no estamos metidos en asuntos raros. Cualquiera habla bien de nosotros (…) Si el motivo fuese hacerle algo malo a ella o a nosotros, no hubiera aparecido nunca”. Creen que la desgracia pudo ser fruto de una fatal casualidad.

Almudena, la madre de Lucía, recuerda con inmenso dolor el momento en el que, tras horas de búsqueda y tensión, les llamaron para decirles que habían encontrado a su hija muerta. “Yo morí aquel día con ella. No daba crédito a lo que estaba pasando, creí que era una película de terror. Me dieron un tranquilizante, pero yo no quería estar en una pompa, quería vivir el momento y enterarme de todo lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era la cruda realidad. Allí, la Guardia Civil nos explicó que la niña podía haber venido andando por la vía, que se acostó sobre ella y que al escuchar el tren, se incorporó un poco y éste la golpeó y la dejó allí, como una traviesa más”, rememora en la entrevista.

Según cuentan, la jueza que instruye el caso les ha pedido tranquilidad y les ha asegurado que no se descarta ninguna hipótesis. No obstante, se muestran decididos a emplear todos los medios a su alcance, incluso si para ello han de emplear una “investigación privada”. “Si resulta que fue un accidente, seguiría siendo una negligencia porque el tren no debería haber salido. Si cabe la posibilidad de averiguar algo más, lo vamos a hacer”, promete la madre.