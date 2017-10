Cese del Govern, limitación del Parlament y elecciones en 6 meses con el artículo 155

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este sábado, después del Consejo de Ministros extraordinario, las medidas con las que será aplicado el artículo 155 de la Constitución.

Mariano Rajoy durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros extraordinario (EFE)

En primer lugar, ha trasladado su intención de pedir al Senado, amparándose en el artículo 155 y con el fin de "proteger el interés general de la nación", cesar a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto del Ejecutivo catalán.

RELACIONADO: Más información sobre la situación política en Cataluña

Además, reclamará poseer la capacidad de disolver el Parlamento autonómico y ha anunciado su intención de convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses, "tan pronto como se recupere la normalidad institucional".

"Celebrar elecciones es el objetivo, lo quiere la mayoría, el sentido común y se trata de abrir nueva etapa en la que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y la convivencia y el bienestar de las personas", ha argumentado Rajoy.

En cuanto al Parlamento catalán, el Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar un debate y votación de investidura; y tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña -que corresponderá al Senado-, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Según Rajoy, las facultades de control recaerán en el órgano que designe el Senado y el Parlament no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto.

El presidente del Ejecutivo, quien ha pedido que no se vayan más empresas, ni depósitos porque "esto se arreglará y sin más daño para nadie", ha señalado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sólo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba, respondiendo así a la pregunta de si una convocatoria electoral por parte de Carles Puigdemont puede paralizar esta actuación.

No obstante, no ha respondido qué hará el Gobierno si los cargos de la Generalitat no abandonan su puesto cuando sean cesados y, sobre si teme que haya nuevas protestas en la calle, ha dicho que su único temor es no cumplir con su obligación. "Yo tengo algunas obligaciones, las tengo claras, he sido muy prudente y lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años en la vida política. Yo no elegí a mi interlocutor, lo eligieron otros y tendrán que explicar por qué lo hicieron", ha remachado.

Rajoy ha vuelto a agradecer al PSOE y Ciudadanos su apoyo a las medidas aprobadas este sábado en el Consejo de Ministros para aplicar en Cataluña dicho artículo, un apoyo que, ha dicho, no es solo al Ejecutivo sino "como un apoyo a la ley, al Estado de derecho y a la Constitución".

Supone además, ha añadido, un apoyo de esos dos partidos a los valores en los que creen los españoles y que han hecho "grande" este país