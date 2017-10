La subida de temperaturas amenaza a la producción agrícola

La subida de la temperatura tiene un "riesgo elevado" sobre la producción agrícola, según alerta un estudio elaborado por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) hecho público este lunes.

(Pixabay/Europa Press)

El trabajo, publicado en la revista americana 'Proceedings of the National Academy of Sciences', detalla que cultivos como el del trigo, el arroz, el maíz y la soja "son vulnerables" al cambio climático, suponiendo un problema para la sociedad, en especial en países en vías de desarrollo y en las zonas donde los cambios de clima son más acusados.

La investigación ha precisado que por cada grado de aumento de la temperatura media a nivel global habrá una reducción del 6% de trigo, un 3,2% de arroz, un 7,4% de maíz y un 3,1% de soja, aunque los pronósticos son peores para los cuatro países que producen los dos tercios del maíz mundial.

Así, Estados Unidos vería reducida la producción un 10,3%, China un 8%, mientras que Brasil y la India, por su parte, sufrirían una rebaja menor, aunque no ha especificado datos.

Uno de los autores del estudio e investigador del CSIC en el Creaf, Josep Peñuelas, ha tachado de "imprescindible" hacer una evaluación del impacto sobre el incremento de temperatura global sobre estos y otros cultivos con la finalidad de garantizar el suministro, así como implementar medidas efectivas como arar variedades genéticamente más resistentes.

Al tratarse de una predicción, el estudio tiene "un cierto grado de incertidumbre", aunque los registros históricos han evidenciado que en el último siglo la temperatura ha aumentado de media un grado en las zonas donde crecen estos cultivos y los cálculos, como han apuntado otros trabajos, es que en 2100 sea de 2,5 respecto a los niveles preindustriales.