Autorizan la exhumación que reclamaba la sevillana Juana Escudero para demostrar que está viva

El rocambolesco caso de la sevillana Juana Escudero podría entrar en vías de solución tras siete años de lucha y pesadilla. Un juzgado malagueño ha autorizado que sean exhumados hoy los restos de una mujer enterrada en el cementerio Parcemasa San Gabriel de Málaga para hacer las pruebas pertinentes. Según han contado Juana y su familia todos sus problemas se derivan de que esta mujer tendría el mismo nombre y apellidos que ella, por lo que la Administración la dio por fallecida.

Juana Escudero no puede ni renovarse el DNI. (EFE)

La situación no solo es kafkaiana, sino que tiene importantes repercusiones en la vida diaria de esta vecina de Alcalá de Guadaira, que no puede realizar ningún trámite con la Administración, ni renovarse el DNI. También en los registros sanitarios figura como persona fallecida.

Su abogado, Fernando Osuna, ha indicado que las primeras investigaciones apuntan a que se ha podido llevar a cabo un caso de usurpación de identidad por parte de la pareja de la fallecida, que habría usado los datos de Escudero cuando la mujer falleció repentinamente, por motivos que se investigan.

RELACIONADO: La complicada vida de Juana Escudero desde que se vio envuelta en este embrollo

El letrado, que ha entregado en el juzgado, entre otros documentos, un acta notarial y una fe de vida, ha gestionado la exhumación para hacer pruebas de ADN a los restos, mientras la afectada lamenta "el enorme transtorno" que esto está suponiendo en su vida, "sufriendo engorros como dar explicaciones continuamente, no poder pedir un préstamo, registrar documentos, y estar continuamente sin poder hacer ningún trámite legal".

Respecto a quién pueda ser la mujer que se encuentra en el nicho, Juana Escudero ya adelantó que piensa que pueda tratarse de una hermana con quien no mantiene ninguna relación desde hace años y que no sabe dónde se encuentra. Tampoco lo sabe nadie de su entorno. No tiene relación alguna con la provincia de Málaga ni con nadie que pueda coincidir en datos con la persona que está enterrada en el nicho.