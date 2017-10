Las lágrimas de Ruth Beitia, la mejor atleta española de la historia, al anunciar su retirada

Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura en Río 2016, ha anunciado esta mañana su retirada de la alta competición y lo ha hecho con una gran sonrisa, pero intentando por momentos contener las lágrimas sin lograrlo del todo, en un anuncio cargado de emotividad en el que ha confesado sentirse "feliz" por todo lo que le ha dado el atletismo, que ha sido "generoso" con ella.

Ruth Beitia, tras proclamarse campeona de Europa en 2016 (Cordon Press).

Acompañada por su entrenador, Ramón Torralbo, su "otro 50 por ciento", Beitia ha explicado que "dejan su vida deportiva después de seis meses muy duros", en los que se ha visto afectada por diversas lesiones, que le han causado "mucho dolor". Torralbo tampoco ha podido contener las lágrimas y ha llorado durante la comparecencia ante los medios.

FOTOGALERÍA: Ruth Beitia, una grande dentro y fuera de las pistas

Ruth Beitia ha recordado los grandes logros de su carrera deportiva y ha entregado su medalla de oro en Río 2016 al Museo del Deporte de Cantabria, su tierra, de la que ha hecho siempre gala allá por donde el atletismo la ha llevado. Ese metal fue "un sueño hecho realidad", ha contado Ruth, "la mejor atleta que ha habido en España", como ha recordado su entrenador.

La atleta, emocionada tras anunciar que se retira de las pistas (EFE).

Esta veterana deportista deja tras de sí un imponente palmarés cargado de éxitos en los que destacan su oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, sus cuatro medallas de oro en Campeonatos de Europa, las dos veces que ha sido plata en Campeonatos del Mundo, sus cuatro platas europeas, o sus tres bronces en Mundiales.

UN PALMARÉS IMPONENTE

Esta veterana deportista deja tras de sí un imponente palmarés cargado de éxitos en los que destacan su oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tres oros continentales consecutivos al Aire Libre (2012, 2014 y 2016), un bronce en el Mundial al Aire Libre de Moscú de 2013, dos platas (Doha 2010 y Portland 2016) y dos bronces (Moscú 2006 y Sopot 2014) en los Mundiales en Pista Cubierta, y un oro (Goteborg 2013), cuatro platas (Madrid 2005, Turín 2009, París 2011 y Belgrado 2107) y un bronce (Birmingham 2007) en Europeos 'Indoor'. Dos históricas victorias en la Liga Diamante (2015 y 2016) también sobresalen en su enorme palmarés.

La atleta deja el atletismo con 38 años y afectada por una tendinosis del supraespinoso del hombro, la principal dolencia durante "seis meses complicados en los que las lesiones nunca habían aparecido", reconoció la santanderina, que no estaba "acostumbrada" a esta situación.

HOY NO TOCABA LLORAR, PERO SE EMOCIONÓ

Beitia quiso dar las "gracias" a todos los que han logrado que la vida haya sido "muy feliz" para ella. "Ya he llorado y hoy no era el momento, es un día de fiesta, me siento feliz, en seis meses hemos atravesado el duelo", admitió, aunque alguna lagrimita se le escapó al final, porque estaba muy emocionada. "Hoy tocaba seguir sonriendo como ya lo hecho", añadió, reconociendo que "un puntito importante" en su decisión de retirarse fue cuando todo el estadio de Londres se puso "en pie" para ovacionarla en los últimos Mundiales.

"Soy consciente de que el deporte ha sido muy generoso con nosotros y que hemos tenido una vida dilatada en el tiempo increíble y que hemos recogido todos los frutos en los últimos años. Nunca fuimos conscientes de que la medalla de Río podía ser de oro"