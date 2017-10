Máxima preocupación en Galicia, donde decenas de incendios dejan ya tres fallecidos y dos desaparecidos

Las víctimas mortales de los incendios que arrasan Galicia han aumentado a tres después del fallecimiento de un septuagenario en la provincia de Ourense, en el municipio de Carballeda de Avia, han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia. Es un varón de 78 años que apareció en Abelenda das Penas, donde intentó apagar las llamas de un corral para salvar a sus animales, aunque no lo logró y falleció.

Una persona colabora en las labores de extinción de uno de los focos (Getty Images).

Se trata de la tercera víctima mortal de los incendios gallegos, pues al menos dos personas fallecieron ayer en una furgoneta que fue pasto de las llamas en Nigrán (Pontevedra), en la carretera que une las parroquias de Camos y Chandebrito.

La Xunta cifra en 57 los fuegos forestales que permanecen activos en Galicia en la madrugada del lunes. De ello ha informado, en declaraciones a la TVG, el director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, que ha afirmado que la Comunidad gallega ha registrado 210 fuegos a lo largo del fin de semana, 125 en la jornada del domingo. De ellos, según Fernández-Couto, 60 se han iniciado a partir del atardecer, lo que ha obligado a los medios de extinción "a repartirse en nuevos incendios y nuevas situaciones".

RELACIONADO: Bosques devorados por las llamas, casas cercadas, miedo…Los angustiosos vídeos de los incendios en Galicia

De los 57 frentes que todavía están activos "muchos" cuentan con "frentes extendidos", lo que, sumado a las fuertes rachas de viento, está complicando las tareas de extinción. El responsable de Montes de la Xunta ha indicado que son "tres" los factores que han derivado en la ola de incendios que deja a Galicia en una situación "crítica".

Un bombero se enfrenta a las llamas en Galicia (Getty Images).

Por un lado, una "actividad incendiaria tremenda" protagonizada por "delincuentes homicidas"; sumado a la "situación climática extrema" que vive Galicia con altas temperaturas y escaseza de agua; y, por último, los vientos sur con rachas de hasta 70 kilómetros por hora que han hecho "impredicibles" los fuegos. Además, ha señalado que estos vientos han provocado "la entrada" de incendios procedentes del norte de Portugal. "Es algo que no he visto nunca", ha afirmado.

RELACIONADO: Más noticias sobre incendios forestales

Asimismo, ha defendido que, a la atajar los incendios, no existe una "falta de medios", sino que las condiciones en las que se han dado han hecho que no se puedan "atajar con una mayor capacidad". "Los medios no son una condición de número, sino de las condiciones que te permiten luchar contra él (incendio)", ha concluido.

RAJOY SE DESPLAZA A GALICIA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en Twitter su intención de desplazarse a Galicia parasupervisar en el terreno la respuesta a los incendios.