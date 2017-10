El rocambolesco caso de Juana Escudero, que pide abrir una tumba para demostrar que está viva

Juana Escudero Lezcano, la mujer de Sevilla a la que la Seguridad Social da por muerta, continúa con su lucha legal para demostrar que está viva y lograr que se le reconozcan todos sus derechos. Su último movimiento ha sido reclamar ante un juzgado de Málaga la apertura de la tumba en la que está supuestamente enterrada para demostrar, mediante una prueba de ADN, que la persona que yace en ese lugar es otra.

Juana Escudero Lezcano muestra su DNI caducado. EFE

El rocambolesco caso de Juana saltó a los medios el pasado mes de mayo. Su hija explicó entonces a EFE que a la familia hace ya tiempo que la historia “no les hace gracia”. La pesadilla comenzó en 2010 con una visita rutinaria a su centro de salud, cuando su médico de cabecera, sin salir de su asombro, le comunicó que según los datos que aparecían en el ordenador ella era una persona fallecida.

Desde entonces han pasado ya más de seis años en los que los problemas de Juana no cesan de crecer: no puede renovarse ni el carné de conducir, ni el carné de identidad porque en todos los registros figura como fallecida. No en vano el entierro legal de una persona con su mismo nombre y apellidos y su misma fecha de nacimiento fue publicado en el BOE.

Ahora se ha puesto en manos de un bufete de abogados de Sevilla a través de los cuales está reclamando información sobre la persona enterrada, de la que no sabe nada. También se ha ofrecido a hacerse pruebas de ADN, médicas, “o lo que haga falta” para aclarar este asunto.

Juana piensa que podría haber sido confundida con una hermana con la que no tiene contacto y que no sabe dónde se encuentra porque no tiene relación alguna con la provincia de Málaga ni con nadie que pueda coincidir en datos con la persona que está enterrada en el controvertido nicho.