Tim escribe una emotiva declaración viral de amor para Molly, su mujer, que sufre depresión

Molly Murphy estaba de viaje de negocios en San Francisco y cuando regresó a su casa, en Los Angeles (California, EEUU) se encontró con una preciosa sorpresa que su marido dejó escrita en el espejo de su habitación.

Molly ha estado pasando por un bache en los últimos meses y quedó tan impactada al leer las palabras de Tim, que hizo una foto y la subió a la red social Imgur. Más de 1,8 millones de personas la han visto y han elogiado la maravillosa idea de este marido preocupado.

El texto se titula 'Razones por las que amo a mi mujer' y enumera en 15 puntos esos motivos:

1. Es mi mejor amiga.

2. Nunca se rinde

3. Me da tiempo para trabajar en mis locos proyectos.

4. Me hace reír todos los días.

5. Es preciosa.

6. Acepta lo loco que estoy.

7. Es la persona más amable que conozco.

8. Tiene una voz bonita cuando canta.

9. Incluso me ha acompañado a un club de strip tease.

10. Aunque ha tenido experiencias muy duras, es la persona con más optimismo acerca de la humanidad que conozco.

11. Siempre me ha apoyado en las decisiones de mi carrera y me ha seguido.

12. Sin darse cuenta, hace que quiera hacer más por ella que por cualquier otra persona.

13. Ha hecho un gran trabajo para abrirse camino en su carrera.

14. Los animales pequeños la hacen llorar

15. Hace un pequeño gruñido cuando se ríe.

En el texto que acompaña a la foto, Molly escribe: "Creo que él quería que yo recordase lo mucho que me ama porque sabe lo rápido que se me olvida. Él sabe que me cuesta ver la cara amable del mundo y, sobre todo, lo bueno de mi misma. Pero aquí está. Un testamento y el gesto de su amor".

"Mi marido ha intentado sin descanso animarme y no he sido la persona más fácil de tratar. Aún así el sigue sosteniendo mi mano y hace todo lo posible para que me sienta bien", dice al referirse a su depresión.

"No estoy diciendo que una enfermedad mental se cure con palabras bonitas escritas en un espejo. De hecho, se necesita atención profesional, amor, empatía y a veces incluso medicación para hacerle frente", explica Molly y añade: "Puede que sólo sean unas pocas palabras sobre el espejo, pero las miraré cada vez que me despierte para recordarme que no estoy sola y para saber que tengo a mi mejor amigo, mi copiloto en la vida, que me ayuda y me guía".