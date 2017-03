El precioso gesto de Papá Noel con Landon, un niño autista: 'No pasa nada, está bien ser tú mismo'

No podía estar más equivocado. Landon estaba nervioso cuando fue con su madre al centro comercial a pedirle sus regalos a Papá Noel. Creía que él, al saber que tiene autismo, pensaría que es un niño malo y no le traería nada.

A sus 6 años, acudió con sus primos y otros familiares y cuando llegó su turno se sentó en el regazo de Papá Noel y le pidió una videoconsola, un dinosaurio de juguete y un coche teledirigido.

Fue al bajarse cuando se dio cuenta de que se había olvidado de contarle un pequeño detalle a Santa Claus, como es conocido en EEUU nuestro Papá Noel, y corrió de nuevo hasta él para decirle que es autista.

Entonces el 'abuelito bonachón' que recorre el mundo en Nochebuena para llevar juguetes a los niños tomó las manos del niño entre las suyas y le tranquilizó: "¿Te molesta ser autista? No debería. No tendrías que preocuparte por ser tú mismo".

Landon le confesó que a veces tenía problemas con otros niños en el colegio, pero que él no era un niño malo. Y Papá Noel le respondió: "Claro que no. Yo te conozco. Sabes que te quiero y que mis renos también te quieren. Todo está bien. Eres un buen niño, no te preocupes".

La madre de Landon, Naomi Johnson, colgó la foto y explicó la escena en su perfil de Facebook, donde ha recibido miles de comentarios positivos por la elogiosa actitud de este Papá Noel, que ha robado el corazón de miles de personas en Internet.