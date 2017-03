La maravillosa sorpresa que se llevó Elsa mientras leía un cuento en clase se hace viral

Como era habitual, Elsa Cremer se encontraba en casa preparando la clase que iba a dar ese día en el colegio. Es profesora de niños de preescolar en Santa Mónica (California, EEUU) y le gusta dedicar tiempo a pensar en cómo sorprender e interesar a sus alumnos.

Cuenta que, mientras lo hacía, recibió una llamada de su jefe preguntándole si no tendría inconveniente en "leer un cuento en clase mientras ellos me filmaban para propósitos publicitarios... Me dijeron que el libro estaba escrito por un amigo de ellos". En concreto, se trataba del título 'Bobster the Lobster' (La langosta Bobster).

Elsa accedió y ya en el aula comenzó a leerlo. A medida que pasaba las páginas fue percibiendo que el contenido tenía bastante relación con su propia vida. Los lugares, las situaciones que se narraban, etc. Se trataba de una langosta que estaba enamorada de un cangrejo y la historia trascurría por espacios que le resultaban muy familiares porque ella misma los había visitado con su novio Joe Graceffa.

El cuento terminaba con una página en blanco... Elsa se quedó intrigada y no comprendió por qué de repente el cuento no tenía final... Entonces apareció Joe disfrazado de langosta y los niños empezaron a reírse. Él se arrodilló y le pidió matrimonio mientras todos aplaudían.

Al descubrirse todo Joe explicaba que quería hacer algo en aquella escuela porque era un lugar que podría resultar muy significativo para ella. Además, "pensé proponerle matrimonio con un libro de niños porque quería incorporar el trabajo de ella como maestra al compromiso", añadía. Joe lo había preparado con anterioridad y pidió ayuda a los dueños del colegio para que formaran parte de la sorpresa. "Todos fueron muy cooperadores y se aseguraron de que todo saliera sin problemas", aseguró.

El final fue el esperado y Joe logró el impacto deseado. Elsa no podía imaginar que el amigo del que le había hablado su jefe por teléfono en realidad era su novio. Y tampoco sabía que él mismo había contribuido con algunas de las ilustraciones del texto. Joe colgó el vídeo en YouTube, donde ha sido visto por cientos de miles de personas y se ha convertido en viral.