El admirable ejemplo de Lindsey, que superó la anorexia y hoy es en una reconocida violinista

Como les sucede a algunas jóvenes de su edad, Lindsey Stirling, al cumplir 20 años, se encontraba triste y no hacía caso a su madre. "Siempre me decía que tenía un problema", reconoce ahora. Ella intentaba afrontar su vida de otra forma, pero la infelicidad se fue apoderando de ella. "Dejé de comer y no quise la ayuda de nadie durante mucho tiempo", revela.

Se le diagnosticó entonces anorexia y tras pasar por momentos muy difíciles se puso en manos de especialistas que le ayudaron a salir de la enfermedad. A Lindsey también le sirvieron de apoyo sus creencias religiosas y la música. Poco a poco se fue dando cuenta de que no estaba sola y consiguió reaccionar a tiempo.

En su reciente libro 'The Only Pirate at the Party' (La única pirata en la fiesta) narra su experiencia y anima con su ejemplo a todos los que se encuentren en situaciones similares. "Muchos te dirán que es una enfermedad para siempre, pero yo la he superado", les dice a lo largo de sus páginas.

Ahora, a sus 29 años, es una reconocida violinista que colabora con artistas de prestigio. La estadounidense comparte sus éxitos musicales en YouTube donde tiene más de 7 millones de suscriptores en su propio canal.

En sus numerosos vídeos mezcla sonidos originales y de distintos estilos que le han convertido en una distinguida artista. Tanto que ha ganado más de seis millones de dólares en solo un año (casi 5,5 millones de euros). Lindsey ha publicado ya dos discos. Además, ha compuesto las bandas sonoras de juegos y de películas como ‘El Hobbit’, y ha hecho versiones, por ejemplo, con John Legend.

El hecho de haber superado las adversidades con las que se ha ido encontrando en el camino le ha animado a ponerlas en común. De ahí que insista en que no hay que darse por vencidos y que el esfuerzo merece la pena.