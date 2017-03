La gran fortuna de Rodney que ha ganado la lotería dos veces el mismo día

Como cualquier otro día Rodney Meadows salió de su casa en Modesto (California, EEUU). Esa mañana debía realizar varios encargos que había previsto con antelación. Se le dieron bien y al terminar de comprar en el supermercado pasó por un establecimiento de Lotería de California.

Se vendían billetes con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de esta lotería y los billetes eran de premio instantáneo por lo que no tendría que esperar para ver si tocaba o no. Paró, entró y, sin pensarlo mucho, decidió gastarse treinta dólares (27 euros), una cantidad suficiente para comprar varios.

Al salir, abrió uno de ellos y enseguida se dio cuenta de que la suerte le había sonreído esa mañana porque estaba premiado con 1.000 dólares (911 euros). Como era una cantidad importante para él pensó que al llegar a casa lo guardaría y ya pensaría en qué emplearlo. Pero antes de dar la vuelta a la esquina decidió entrar otra vez en la tienda y gastar otros 20 dólares (18 euros) de lo ganado en tres billetes más por si acaso. Si se le había dado todo bien hasta entonces, ¡por qué no intentarlo!, murmuró. Así lo hizo.

Volvió a salir y ya con ellos en la mano raspó uno de ellos y... no se lo podía creer... aparecía escrito que estaba premiado, pero esta vez con 10 millones de dólares (9.110.000 euros). "¡No es posible, me he equivocado, esto no puede pasarme!", exclamó. Nervioso, entró en la administración de lotería para explicar lo que acababa de sucederle. La persona que le atendió cogió el décimo, lo metió en la máquina dos veces y le dijo que así era, que esa era la cantidad del premio.

Rodney no podía creérselo. Después de los meses tan difíciles que llevaba por problemas económicos, le había tocado la lotería dos veces el mismo día y con solo unos minutos de diferencia. Al ser preguntado sobre sus intenciones, emocionado, decía: "No sé aún en qué gastaré todo este dinero". Sin duda, fue un gran día desde el principio hasta el fin.