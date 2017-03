Premio europeo para los Postigo-Pich, un matrimonio español que ha tenido... ¡18 hijos!

La familia Postigo-Pich no es como las demás. Aunque lo normal en España es tener, como mucho, dos hijos, ellos decidieron que tendrían muchos más. Su vida no es fácil, aunque ellos no la cambiarían por nada.

Los mayores ayudan a los pequeños, las compras son gigantescas... Tienen que organizarse bien para que cada día no se convierta en un caos, porque Rosa y José María tuvieron nada menos que 18 hijos, de los que tres murieron.

Su "ejemplo de lucha y superación" les ha hecho merecedores del Premio a la Familia Numerosa Europea del Año que otorga la European Large Families Confederation y que está dotado con 5.000 euros.

José María Postigo, Rosa Pich y sus 15 hijos han recogido el galardón en la sede de la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña de manos del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y han donado el importe a proyectos sociales en favor de las familias numerosas europeas.

El ministro, acompañado de la vicepresidenta de la ELFAC, Regina Maroncelli, les ha entregado una escultura que representa a una familia numerosa y el cheque.

La familia fue preseleccionada por un jurado europeo, junto a otras seis familias que habían sido presentadas por las Asociaciones de Familias Numerosas de sus respectivos países, y fue finalmente elegida como "ejemplo de lucha, afán de superación y apuesta por la vida".

La primera hija de los Postigo-Pich nació con una cardiopatía severa y aunque los médicos le dieron solo tres de vida, murió en 2012, a los 22 años, tras haberse graduado y acabado un máster y los otros dos siguientes fallecieron del mismo problema, uno a los 10 días y otro en su primer año y medio de vida. Los médicos les desaconsejaron tener más hijos, pero ellos decidieron seguir adelante.

Actualmente, con 15 hijos, son la familia numerosa con más hijos en edad escolar de toda España. Del resto de sus hijos, ocho padecen la misma cardiopatía, razón que les llevó a promover una fundación dedicada a la investigación sobre esta dolencia llamada 'Menudos corazones'.

Además, ofrecen charlas de orientación familiar para ayudar a otros padres y, hace dos años, la madre plasmó su experiencia en el libro 'Cómo ser feliz con 1, 2, 3... hijos', del que ha regalado un ejemplar firmado al ministro.

Tras la entrega del premio, Alonso se ha reunido con la Junta Directiva de la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC), con la que ha intercambiado inquietudes sobre la situación y necesidades de las familias numerosas. El ministro ha recordado algunas de las propuestas del PP para la próxima legislatura como el reconocimiento de familia de categoría especial a las que tengan 4 hijos -actualmente es a partir de cinco- o que esta categoría se conserve siempre a pesar de que vayan saliendo del título parte de los hijos.