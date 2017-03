La revista 'Time' elige a una mujer como 'Persona del Año' por primera vez en 29 años... ¿sabes quién es?

Angela Merkel se ha asomado a una portada de marcado carácter simbólico y que, cada año por estas fechas, recoge a un personaje designado por la cúpula directiva de esta influyente revista. La canciller alemana toma el relevo de los trabajadores contra el ébola en África, que se hicieron acreedores de esta mención el año pasado.

Desde 1986 -con la entonces presidenta de Filipinas, Corazón Aquino-, la revista no incluía a una mujer para un reconocimiento que, hasta 1999, se denominaba 'Hombre del Año'. Así, otras tres mujeres -Wallis Simpson en 1936, Soong Hay-ling (la mujer de Chiang Kai-shek), en 1937 y la reina Isabell II en 1952- fueron designadas antes de que se cambiara el título 'Hombre del Año' por la denominación 'Persona del Año'.

La directora de 'Time', Nancy Gibbs, ha repasado en un artículo la vida y la carrera política de Merkel, que comenzó en la República Democrática Alemana, en un contexto donde habría sido "inimaginable" que una persona como Merkel alcanzase las actuales cotas de poder.

"Su estilo político ha sido no tener ninguno: sin intuición, sin florituras, sin carismas, sólo un agudo sentido del poder propio de supervivientes y una devoción por los datos, como una científica", ha escrito Gibbs.

Pincha aquí para ver la portada completa de la revista 'Time'

La directora de la revista ha destacado a Merkel como "la líder más poderosa de Europa" y ha alabado su capacidad política en temas de actualidad como la crisis de deuda, el conflicto de Ucrania o la llegada masiva de refugiados a territorio europeo.

"Puedes estar de acuerdo con ella o no, pero no toma el camino fácil. Los líderes demuestran serlo cuando la gente no quiere seguirlos. Por pedir a su país más de lo que la mayoría de los políticos se habrían atrevido, por permanecer firme contra la tiranía y el oportunismo y por proporcionar un inquebrantable liderazgo moral a un mundo que necesita de él, Angela Merkel es la Persona del Año para 'Time'", ha explicado Gibbs.

La segunda persona más influyente del año para 'Time' es Abu Bakr al Baghdadi, el líder del grupo terrorista Estado Islámico que controla amplias zonas de territorio en Siria e Irak y se ha convertido "en el nuevo rostro del terrorismo", así como en "el objetivo número uno en la larga lucha en defensa de los valores humanos".

En tercera posición aparece el multimillonario Donald Trump, el favorito en las encuestas para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca para las elecciones de 2016.

Completan la selección de la dirección de 'Time' el movimiento activista Black Lives Matter, en defensa de los derechos de la población negra en Estados Unidos; el presidente de Irán, Hasán Rohani; el fundador de Uber, Travis Kalanick; y la transexual Caitlyn Jenner, que ha pasado de estrella del atletismo a símbolo de los derechos LGTBI.

Otras personalidades que se han hecho con este título en los últimos años son el Papa Francisco en 2013, el presidente de EEUU, Barack Obama (en 2012 y en 2008), o el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg (2010).