Adele está batiendo récords con 'Hello'... y obrando un pequeño 'milagro' con este niño

Los más pequeños de la casa, en ocasiones, se comportan de forma bastante tranquila. Otras veces son traviesos y revoltosos. No se están quietos, duermen muy poco y a trompicones, y no dejan de llorar a cualquier hora. No les resulta nada difícil encontrar algún motivo para enrabietarse.

Esto último es lo que le sucede a Roman, un pequeño que llora mucho y, lo que es peor, en un tono alto. Samantha, su madre, llevaba tiempo preocupada porque no encontraba las razones que le hacían estar así y tampoco daba con la fórmula para tranquilizarlo.

Decidió consultarlo con amigos tratando de buscar consejos, pero de poco servían. Ni mimos... ni paseos... Pensó que con el tiempo todo se solucionaría. Un buen día mientras escuchaba música a través de su teléfono móvil en el salón de su casa comprobó cómo Roman dejaba de llorar de forma paulatina. Le llamó la atención y al ver que siempre se repetía el efecto con esa canción, la grabó.

Se trataba de 'Hello', el primer sencillo del nuevo álbum de Adele. Esta canción es la que más rápido se ha vendido en lo va de año desde su estreno hace tan solo unas semanas en un programa de una emisora de radio británica. También ha logrado el éxito en Estados Unidos al lograr en una semana más de 60 millones de streams.

Samantha grabó la escena de cómo su hijo reaccionaba al escuchar este tema y subió un clip de 33 segundos a YouTube, donde cientos de miles de personas lo han visto ya. En él se aprecia cómo el pequeño se tranquiliza al oír una y otra vez a la cantante británica.

Ahora explica más tranquila que afortunadamente ha dado con la solución. Solo le queda esperar que su hijo Roman no termine cansándose de la melodiosa voz de Adele.