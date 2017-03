Marshall y Addie hicieron a su perro Ryder su 'fotógrafo de bodas' y el vídeo se ha hecho viral

Son variadas las maneras en que cada pareja decide celebrar su matrimonio. Suelen elegir desde cómo y dónde celebrarlo hasta cuáles son los invitados que acudirán, pasando por los vestidos, el viaje de bodas, etc. Y habitualmente se aceptan sus propuestas porque se trata de uno de los días más especiales en sus vidas.

Un elemento que también se considera trascendente es el de las fotografías o videos que quedan para que luego puedan ser compartidos con amigos y familiares. En muchas ocasiones sirven para recordar los momentos más emotivos o simpáticos del enlace.

Marshall Burnette y su esposa Addie decidieron dejar constancia de su boda de una forma curiosa. A su perro Ryder le colocaron una cámara GoPro para que fuera quien grabara su enlace en Roan Mountain (Tennessee).

Y Ryder, un husky siberiano, se encargó de recoger los momentos más emotivos o recorrer los lugares de la celebración, incluyendo el paisaje nevado porque la boda coincidió con el primer día de nieve.

Los dueños del perro acaban de colgar en las redes sociales el video de aquella fecha y ya ha sido visto por 4,6 millones de usuarios, encantados con la idea a juzgar por los comentarios que han dejado en YouTube.

El novio, que trabaja como profesional en el campo de la cinematografía, ha sido el encargado de editar el video grabado por Ryder y en algo más de dos minutos que dura el reportaje se descubren los mejores detalles, incluyendo como sintonía el tema ‘Spirit Cold’ del grupo Tall Heights.

La novia explicaba que el lugar elegido tenía un valor especial para ellos porque fue donde se habían conocido diez años antes. "Pensé que era una idea genial, pero resultó todavía mejor de lo esperado. Fue una sorpresa divertida y no me arrepiento de no haber contratado a un profesional para hacerlo", declaraba emocionada al ver el resultado.

Una idea curiosa que quizá sirva para que otras parejas elijan formas diferentes para dejar registrado un día tan especial.