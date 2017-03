El impactante anuncio navideño que está emocionando a todos en Internet

Son muchas las personas mayores que viven solas. En algunos casos es por su voluntad, pero en otros no es por gusto, sino porque sus hijos no pueden hacerse cargo y no quieren ir a una residencia. Cuando se acerca la Navidad, con su carga de emotividad y de momentos familiares, estas personas sienten de un modo más agudo el dolor de esa soledad.

Un anuncio de los supermercados alemanes Edeka pone el acento en ese aspecto de la vida de miles de personas y nos invita a reflexionar mientras nos arranca alguna lágrima de emoción. Y su fórmula funciona: en solo dos días en YouTube ya lleva más de 5 millones de reproducciones, unos números al alcance de muy pocos vídeos en la popular plataforma online.

En esta grabación, se ve a un hombre mayor haciendo la compra y preparando con ilusión la cena de Navidad, mientras se escuchan mensajes de voz dejados por sus hijos en el contestador del teléfono, en los que le informan de que no podrán viajar para pasar con él las fiestas.

Luego vemos al hombre contemplando por la ventana cómo los vecinos reciben a sus hijos y nietos con gran alegría, mientras él come y cena solo...

En el siguiente tramo del vídeo, los hijos del anciano reciben uno por uno una esquela y lloran. Su padre 'ha muerto'. Seguidamente, todos de negro, parten hacia la casa familiar.

Al llegar, ven con sorpresa una mesa engalanada y preparada para una ocasión especial... y entonces el anciano sale de la cocina. A todos les da un vuelco el corazón. El padre entonces les dice: "¿Es esta la única manera de juntaros a todos?".

La tristeza inicial se convierte en júbilo y en la última escena toda la familia disfruta de la comida y de estar juntos. 'Es tiempo de volver a casa' es el eslogan de esta campaña que corre como la pólvora por Internet y por las redes sociales.