La modelo Stina Sanders se muestra en redes sociales al natural y pierde miles de seguidores

Stina tiene 24 años y suele postear en sus perfiles sociales imágenes de sus glamourosos posados para revistas como 'Maxim' o 'FHM', donde aparece retratada en poses sexys en medio de paradisíacos paisajes.

Sin embargo, decidió hacer esa prueba después de conocer lo que pasó con Essena O'Neill, otra modelo cuyo caso se hizo muy viral hace unas semanas porque decidió abandonar las redes sociales y denunciar lo falsas que son y lo obsesionada que ella había vivido en su adolescencia por su afán de agradar.

It's 12:50 I still haven't showered or brushed my teeth. I'm on my second cup of coffee and I'm going to see how long I can go without caring about my personal hygiene. #love #workingfromhome! Una foto publicada por STINA SANDERS (@stinasanders) el 10 de Nov de 2015 a la(s) 4:52 PST

"Quería ver lo que sucedía si dejaba de publicar fotos glamourosas y empezaba a publicar esas cosas que ni siquiera compartes con tus amigos, cosas tabú", ha contado Stina a People.

Dicho y hecho. Empezó a postear selfies recién levantada, con el pelo sin arreglar y, por supuesto, sin nada de maquillaje, o fotos en las que se la puede ver depilándose el vello facial. Estas imágenes le causaron una pérdida de 5.000 seguidores en Instagram en cuestión de un puñado de días.

"Pensé que me seguirían de todas formas, pero ocurrió todo lo contrario. Tuve una disminución masiva de followers", ha explicado ella.

De-fuzzing Monday! 🌳 Una foto publicada por STINA SANDERS (@stinasanders) el 15 de Nov de 2015 a la(s) 11:59 PST

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán. Después de que su historia se haya hecho tremendamente viral, no solo ha recuperado los 5.000 seguidores perdidos, sino que ha añadido en más de 50.000 su número total de followers.

Sus nuevos admiradores se identifican con ella y le dan las gracias por haberse mostrado como una persona normal y corriente. Ella lo agradece también: "¿A quién le importa cómo tengas el pelo? Lo que importa es ser felices y mostrarnos seguros cuando nos miramos al espejo". Todo un ejemplo.