La confusión de Joseph al grabar su viaje se convierte en un vídeo viral que te arrancará una sonrisa

Habían planeado realizar este viaje muchos meses atrás. A Joseph Griffin y a su mujer les hacía particular ilusión visitar Las Vegas, una ciudad con la que estaban muy familiarizados al haberla visto en varias series y películas en su casa de Irlanda.

La fecha elegida era la mejor para disfrutar del famosos lugar. Tenían los billetes, la documentación, la reserva del hotel y muchísimas ganas.

Todo estaba previsto para disfrutar de la experiencia y de vez en cuando lo revisaban para que no se les olvidara nada. Además, para que quedara constancia llevaban una pequeña cámara junto al preciado 'palo-selfie' para recoger las mejores imágenes de Las Vegas.

El dueño de la cámara era su hijo Evan, que encantado aceptó prestarles la diminuta grabadora de vídeo junto al 'selfie-stick'. Era consciente de que a su madre no le interesaban las nuevas tecnologías pero, en cambio, a su padre sí le atraían aunque no las dominaba. El resultado es una prueba evidente de ello, que resulta tierna porque al fin y al cabo no es más que una confusión de alguien que no sabe cómo funciona un dispositivo moderno.

Evan le enseñó los básicos pasos que hay que seguir para lograr que la cámara realice correctamente su cometido: dar al botón de encender cuando se quiere grabar y al de apagar cuando ya no queremos continuar haciéndolo. Con eso el hijo de Joseph pensó que sería suficiente ya que tampoco es necesario saber mucho más, aunque se le pasó por alto dejarle claro a su padre que para que grabe es necesario que el objetivo se dirija a la escena en concreto que se quiere grabar...

Ya en Las Vegas el matrimonio comenzó las excursiones que habían previsto. Pero en lugar de usar la cámara y palo selfie de modo independiente, Joseph montó la cámara en el palo y empezó a grabar sus numerosos paseos para mostrarlos a su regreso a sus los familiares y amigos.

De esta manera, Joseph durante todo el viaje sólo se grabó a él. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, la cámara únicamente estuvo apuntando hacia su rostro durante todo el viaje.

Pasaron los días, regresaron a casa y cuando se dispusieron a enseñar el vídeo con la familia, se dieron cuenta de lo que había ocurrido. No podrían ver nada de nada de Las Vegas. Solo a él.

Como era de esperar, fue una escena bastante cómica y Evan decidió editar el video con las imágenes de su padre y subirlo a las redes. La simpática grabación se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales y Joseph se ha revelado como una auténtica celebridad en su localidad y en Internet, donde el vídeo en el que sólo aparece él en primer plano, posee ¡más de 8 millones de visitas en YouTube!