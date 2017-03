Esta impactante foto de una boda muestra que la vida sigue pese a todo en Bruselas, aún en alerta máxima

La imagen se tomó el sábado 21 de noviembre, cuando la ciudad ya estaba en máxima alerta por las operaciones antiterroristas con las que se pretende encontrar al yihadista huido de París tras los atentados que mataron a 130 personas el 13 de noviembre y a otros militantes radicales que pueden estar preparando nuevos ataques.

La potente imagen de unos novios, ataviados con sus mejores galas en el día más especial de sus vidas, pasando por delante de un tanque frente al Ayuntamiento de Bruselas en la Grand Place nos da una idea de cómo intenta recuperar el pulso la ciudad, sede de numerosas instituciones europeas, corazón de un continente golpeado hace 10 días por la barbarie terrorista que acabó con 130 vidas inocentes.

Bruselas y su región están en máxima alerta, lo que significa que las guarderías y colegios están cerrados a cal y canto, que los transportes públicos no funcionan y que muchos establecimientos han decidido no abrir sus puertas al público por precaución. Aunque los servicios públicos sí están en marcha -de ahí que el sábado se pudiera celebrar esta boda civil entre dos personas musulmanas en el Ayuntamiento-, las autoridades han recomendado a los empleados que puedan que teletrabajen y no salgan de sus casas.

Los ciudadanos están respondiendo con un civismo admirable a los llamamientos de sus gobernantes. Un ejemplo destacado se dio la noche del domingo, cuando con motivo de una operación especial relacionada con los atentados de París, se pidió a los bruselenses silencio en Twitter para no dar pistas a los terroristas de los lugares que estaban siendo vigilados.

En una ejemplar respuesta, que tuvo también un punto de surrealismo, los ciudadanos respondieron a ese llamamiento inundando Twitter de fotos de gatos bajo el hashtag 'BrusselsLockdown'. Desde luego si los terroristas buscaron pistas sobre las actuaciones policiales en la popular red social, debieron quedarse bastante sorprendidos con lo que se encontraron.

La petición alcanzó a los medios de comunicación, a los que también se les pidió silencio informativo. El diario 'Le Soir', en su edición online, se unió a la corriente dominante en Twitter y puso una foto de un gato en su portada durante el tiempo que lograron los asaltos, que se sucedieron hasta casi la medianoche y se saldaron con la detención de 16 presuntos yihadistas, aunque no se hallaron explosivos ni se pudo detener a Salah Abdeslam, el terrorista huido tras los atentados de París y que se encuentra desde entonces en paradero desconocido.

El riesgo de que se produzca un ataque en Bruselas sigue siendo elevado, por eso las autoridades han mantenido durante la jornada de este lunes el estado de máxima alerta, que se ampliará previsiblemente durante varios días más.

La Comisión Europea, el Consejo y otras instituciones europeas con sede en Bruselas han reforzado sus medidas de seguridad, pero mantendrán su actividad. La OTAN, cuyo cuartel general se encuentra también en Bruselas, ha pedido a su personal que trabaje preferentemente desde casa.

Algunos hospitales y clínicas han reducido sus consultas manteniendo solo las más urgentes o esenciales. Muchos establecimientos comerciales han abierto sus puertas este lunes, pero otras grandes superficies, como Decathlon o Ikea, han decidido cerrar como medida de precaución.

Espectáculos públicos y deportivos así como eventos que puedan provocar grandes aglomeraciones han quedado también en suspenso a la espera de que se logre restablecer la normalidad y la ciudad sea totalmente segura para sus vecinos.