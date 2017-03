Norwood y Joyce se reencuentran por Skype 70 años después de enamorarse en la Segunda Guerra Mundial

Veinte años no es nada, dice la letra de un famoso tango, pero 70 sí. Ese es el tiempo que ha tenido que pasar para que esta pareja de enamorados haya podido reencontrarse otra vez, aunque sea virtualmente.

Ahora Norwood tiene 93 años y Joyce 89 y las nuevas tecnologías han logrado lo que parecía imposible: que este viejo amor de juventud se viera las caras después de toda una vida.

Norwood Thomas se enamoró perdidamente de Joyce Durrant y los dos vivieron una bonita historia de amor en unas dramáticas circunstancias, pocos meses antes de que el Desembarco de Normandía -el principio del fin de la contienda- separase sus vidas... aunque no para siempre.

Norwood regresó a Estados Unidos, pero siguió escribiendo a Joyce y, enamoradísimo como estaba, llegó a pedirle matrimonio, pero ella lo rechazó, así que él, dolido, prosiguió con su vida. Se casó, tuvo tres hijos y fue feliz.

Recientemente, enviudó y empezó a recordar a aquella linda londinense que le robó el corazón en su juventud, aquel primer amor que quedó marcado a fuego en su recuerdo.

Por su parte, Joyce también tuvo una buena vida. Se casó y con el paso de los años, la ahora divorciada admite que nunca dejó de preguntarse qué habría sido de ella si hubiese aceptado aquella proposición y se hubiese trasladado con Norwood a Estados Unidos.

Una casualidad quiso que Joyce viera recientemente una noticia en la televisión que contaba que un veterano de la Segunda Guerra Mundial celebró su 88 cumpleaños saltando en paracaídas. En cuanto lo vio, lo reconoció y supo que tenía que buscarle, así que contactó al reportero del 'Virginian Pilot' que escribió la noticia sobre su antiguo amor.

De esta forma, el periodista los puso en contacto y Skype hizo el resto. La emoción cuando se vieron las caras fue enorme. Los dos bromearon sobre cómo les había tratado el paso del tiempo, haciendo gala de una complicidad que no haría sospechar que en realidad solo compartieron unos meses...

En el vídeo que registra un fragmento de reencuentro se les ve nerviosos, pero felices. Él le reprocha, riendo: "Me rompiste el corazón". Y ella le explica que no aceptó por un malentendido. "Cuando me dijiste '¿Por qué no vienes y haces de mi casa un hogar?' yo interpreté que estabas casado y no eras feliz, por eso te rechacé", asegura.

Un malentendido que han aclarado aunque hayan tenido que pasar décadas. "Lo único malo de esto es que no puedo estrecharte entre mis brazos", dice él. Aunque nadie ha hablado por el momento de un encuentro real, la pareja se ha comprometido a seguir en contacto y a no perderlo nunca más.