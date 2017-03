Justin y Amy se enamoran 'online' 30 años después de haber sido 'novios' en la guardería

Lo que sintió Justin al ver a Amy en el sitio de citas fue que ella "era alguien especial, me sentí inmediatamente atraído por ella, no puedo explicarlo, simplemente tenía que conocer a esa chica". Así lo ha contado a la revista 'People', porque entonces no podría sospechar que ya la conocía.

Los dos coincidieron cuando tenían tres añitos en la Sunshine Preschool en Saint Petersburg (Florida, EEUU) y allí fue donde surgió el amor entre ellos por primera vez. Formaron entonces una pareja tan adorable, que su maestra, Diane Twar, todavía se acuerda de ellos.

"Se divertían mucho, como los demás, y su romance fue tímido. Se miraban desde lejos y se sonreían. Se querían sentar todo el rato el uno al lado del otro en la clase", ha asegurado la profesora a la misma publicación.

La vida les separó cuando sus padres los matricularon en diferentes escuelas primarias, por lo que perdieron completamente el contacto. Aquella fue la primera vez que se les rompió el corazón, aunque los niños sanan pronto de sus problemas y ellos ya no recuerdan aquel primer mal de amores.

Cuando se 'conocieron' en la página web de contactos, no supieron de ese vínculo que les unía hasta bastante después. Empezaron enviándose mensajes, intercambiando sus perfiles de Facebook, hablando por teléfono y más tarde se conocieron. Ni siquiera cuando se vieron en persona se reconocieron en aquellos niños de tres años que fueron, ya que, obviamente, todos cambiamos una barbaridad en 30 años.

Pero comentando sus andanzas escolares, los dos se dieron cuenta de que habían asistido a la misma guardería y como tenían la misma edad, ahondaron un poco en aquello... ¡y descubrieron que ya habían sido novios antes!

"Les pedimos a nuestros padres buscar viejas fotos de aquella época y allí estábamos los dos. No podía parar de llorar cuando me enteré de aquello, nos emocionó mucho a los dos. Definitivamente, estábamos destinados el uno al otro", ha comentado Amy, que parece que está hablando de un cuento de hadas hecho realidad.