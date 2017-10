Madrid extiende a mañana la prohibición de aparcar en el centro

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado hoy la extensión de la prohibición de aparcar en el interior de la M-30 a los no residentes para mañana, sábado. El consistorio no activará, sin embargo, no activará el escenario 3 del protocolo contra la contaminación, que limita la circulación de la mitad de los vehículos en el interior de la M-30, durante este fin de semana, ya que aunque se superase el nivel de aviso dos días consecutivos (viernes y sábado) esta medida entraría en vigor el lunes.

Dado que ayer solo se alcanzó el nivel de preaviso -superaron 180 microgramos/m3 de dióxido de nitrógeno durante dos horas consecutivas cuatro estaciones- y para decretar el escenario 3 de protocolo se tiene que superar dos días seguidos el de aviso (superación en dos estaciones de una misma zona de los 200 microgramos/m3 durante dos horas consecutivas) las restricciones de circulación "en ningún caso" se harán el domingo y de existir se aplicarían el lunes, tal y como ha explicado en rueda de prensa la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valiente.

Esta limitación solo se aplica durante el horario de funcionamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por lo que los no residentes no podrán aparcar de 9.00 a 15.00 pero sí podrán hacerlo en la tarde de mañana y durante todo el domingo, al no estar en funcionamiento dicho servicio.

Al estar activo el escenario 2 la velocidad, seguirá limitada mañana a 70 kilómetros por hora en el interior de la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad en ambos sentidos, mientras que las restricciones para el domingo se conocerán antes de las 12.00 también de mañana, sábado.

Valiente ha explicado hoy que se mantiene la estabilidad atmosférica para los próximos días, aunque ante el menor tráfico por la celebración del puente del Pilar es "probable" que "no haya demasiadas superaciones o no sean superaciones muy altas". Aunque ha añadido que eso no se puede saber, por lo que habrá que esperar a conocer las mediciones de las estaciones a lo largo del día de hoy y de mañana. Antes de las 12.00 del domingo se conocerá si el escenario 3 de contaminación se activará o no el lunes de la próxima semana.