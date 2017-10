Las obras de soterramiento del AVE en Murcia se adelantan tras las protestas vecinales

El Gobierno de la Región de Murcia ha insistido a través de su consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, en que los avances logrados en los últimos días "consolidan de manera firme e inequívoca el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia" y ha pedido a los vecinos que se deje continuar las obras porque, de lo contrario, "no va a haber soterramiento".

Aspecto que presentaban las vías a la altura del paso a nivel de Santiago el Mayor tras una de las protestas. (EFE)

Este martes el presidente de Adif, Juan Bravo, anunció tras una reunión de más de tres horas en la que se constituyó la Comisión Social de Seguimiento de las Obras de Soterramiento que las obras para soterrar las vías del tren a su paso por Murcia comenzarán alrededor del próximo 15 de noviembre en el entorno de la estación del Carmen y a lo largo de 400 metros en dirección a Santiago El Mayor.

Este anuncio se produce después de semanas de protestas de los vecinos (desde el 12 de septiembre) que quieren ya el soterramiento del tendido ferroviario y se oponen a la apertura de una línea provisional en superficie para la entrada del AVE y el resto de trenes a la ciudad. Y es que esta línea provisional supondría la construcción de un muro que dividirá Murcia en dos.

El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, ha valorado el "cambio de actitud" por parte de las administraciones públicas y ha adelantado que "el caldo de cultivo en el que se está movilizando la sociedad murciana podría empezar a cambiar si vemos las evidencias de que se va a hacer el soterramiento". No obstante, ha señalado que "lamentablemente" no puede decir que el AVE "no va a llegar en superficie, lo que es una realidad y un hecho constatable".

Las obras se iniciarán en el entorno de al estación del Carmen con la colocación de una pantalladora, algo que es posible gracias en que en ese tramo la anchura disponible permite colocar la maquinaria, levantar una de las vías actuales y garantizar el tráfico ferroviario actual, ha explicado.

En el resto del tramo previsto para ser soterrado, las labores no se podrán llevar a cabo hasta que no esté en funcionamiento la vía provisional por la que discurrirán los trenes de mercancías y cercanías, y también el AVE, cuya llegada provisional en superficie durante los dos años que durarán las obras de soterramiento se mantiene