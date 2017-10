Un jarro de agua fría para el mundo independentista: la CUP amaga con abandonar el Parlament

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha exigido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acotar en el tiempo los plazos para negociar con el Gobierno central: "Encontraríamos normal que fuera un límite de un mes más o menos". En una rueda de prensa secundado con el resto de miembros del Secretariat, Arrufat ha dejado claro que la CUP recela de la decisión de Puigdemont de no haber declarado la independencia y proclamado la república como "estaba acordado".

Montaje de varias fotos de los independentistas que escuchaban a Puigdemont en las pantallas gigantes instaladas en las calles de Barcelona (Cordon Press).

Ha advertido al presidente de que la confianza de los 'cupaires' en el Govern ha quedado "tocada" y ha avisado de que trasladará a sus órganos la decisión de continuar o no con su actividad en el Parlament. Arrufat ha relatado cómo una hora antes del pleno han recibido la llamada de Puigdemont que les ha trasladado que "hoy no tocaba declarar la independencia porque había recibido presión y llamadas de mediación internacional".

"Nos decía que consideraba conveniente que, antes de la proclamación de la república, tenía que haber diálogo", ha explicado el líder 'cupaire', que ha aclarado que ellos son partidarios de declarar la independencia porque la república es un instrumento para poder negociar de igual a igual. Así, el presidente ha comparecido ante el pleno sin declarar la independencia pero ha suspendido sus efectos, algo que según la CUP no concuerda ni con la hoja de ruta ni con la Ley del referéndum (suspendida por el Tribunal Constitucional) ni con la voluntad de los que votaron el 1 de octubre.

Arrufat ha dicho no entender que no se dé cumplimiento a la Ley del referéndum (suspendida por el Tribunal Constitucional), que exige que el Parlament declare la independencia 48 horas después de la proclamación oficial de los resultados: cree que no se ha hecho y que el presidente deberá explicárselo a ellos y a los ciudadanos.

DOCUMENTO DE "ESCASA VALIDEZ"

No cree que se haya declarado pese a la firma de un documento sobre la independencia que ha tenido lugar en una sala del Parlament tras el pleno por parte de los diputados de JxSí y de la CUP. Ese documento tiene "escasa validez: tiene validez política para el día en que se apruebe con todos sus efectos jurídicos, y para eso se tiene que levantar la suspensión y llevarla a sede parlamentaria para hacerla efectiva".

Descontentos con la decisión del presidente, han dicho que estudiarán dejar su actividad parlamentaria: "Vinimos a darle la palabra a la gente y a ser consecuentes con ella". Preguntados por lo que harán en caso de que Puigdemont no proclame la república en un tiempo aceptable para los 'cupaires', han explicado que movilizarán a la ciudadanía para exigirlo desde la calle.