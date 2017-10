Juana Rivas está recaudando fondos en Internet para poder seguir peleando por la custodia de sus hijos

"Hola, Soy Juana Rivas. Seguramente sabrás lo que he tenido que pasar estos últimos años y lo que ocurrió en verano. Sigo en la lucha judicial, acompañada por buenos profesionales y personas que me están apoyando de diferentes maneras". Así comienza Juana Rivas su carta de petición de dinero en GoFundMe, la página que recaudación de fondos 'online' con la que la madre granadina pretende recaudar 60.000 euros para pelear por la custodia de sus dos hijos.

Juana Rivas, a su salida de los juzgados de Granada el pasado verano (GTresonline).

Juana Rivas desobedeció a la justicia este verano y permaneció en paradero desconocido durante un mes junto a sus hijos para no tener que devolvérselos a su padre, del que está separada y que fue condenado por malos tratos. La justicia determinó que al ser él quien tiene la custodia, ella debía entregárselos para que pudieran regresar con él a Italia.

Su desaparición, la entrega de los menores a su padre y sus posteriores comparecencias ante los juzgados españoles han sido objeto durante meses de una gran expectación, pero ahora su batalla, ya más alejada de los focos, sigue y Juana se encuentra con que tendrá que defender su versión de la historia en Italia y tratar así de recuperar a sus hijos. "Para continuar defendiéndome y lograr protegernos necesito ayuda económica. No puedo cubrir sola los gastos de abogados, procuradores, trámites, traducciones, certificados, viajes..."

"Hemos calculado que, para afrontar los próximos pasos judiciales con mínimas garantías (y facturas que debo aun desde verano) hacen falta alrededor de 60.000€... y no los tengo. Ni yo ni mi familia y amistades cercanas, que ya nos lo ha dado todo. La gente de GoFundMe se ha ofrecido generosamente a ayudarme para conseguir el dinero que me permita continuar la lucha. Ellas canalizarán lo que entre todos y todas podamos reunir y me lo enviarán directamente a mi cuenta personal, según tenga que hacer los pagos", relata.

Asegura que irá subiendo a la página de recaudación de fondos las facturas para dar cuenta de todos los gastos en los que vaya incurriendo y se compromete también a donar la cantidad que pueda sobrar en el caso de que los procesos judiciales terminen antes de lo previsto. El destino de su donación lo tiene claro: "a otras mujeres como yo, para que puedan tener una defensa digna y darles esperanzas de que se puede salir de la violencia". "Porque yo tengo la esperanza de que se puede. Con vuestra ayuda, yo podré. Muchísimas gracias por todo. De corazón. Mil gracias", concluye Juana su carta.

Hasta ahora, Juana Rivas ha logrado reunir 2.628 euros de los 60.000 que se ha fijado como objetivo gracias a la generosidad de los cientos de personas que están haciendo pequeñas aportaciones económicas para ayudar a esta madre granadina, que explica en primera persona, en un vídeo colgado en esa web, el porqué de su petición.