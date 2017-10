El Nobel de Economía bromea al asegurar que gastará el dinero del premio de forma 'irracional'

Richard H. Thaler, que este lunes recibió la noticia de que había sido reconocido con el Nobel de Economía, ha bromeado, en una rueda de prensa tras el anuncio del galardón, que gastará el dinero del premio "de la forma más irracional posible", en referencia a sus estudios en el campo de la economía del comportamiento y fiel a sus intentos por humanizar las decisiones económicas.

Richard H. Thaler, durante la rueda de prensa en la Universidad de Chicago en Illinois, Estados Unidos, tras el anuncio de que ha sido reconocido con el Nobel de Economía (EFE)

En la citada rueda de prensa, celebrada este martes en la Universidad de Chicago -donde es profesor desde hace más de 20 años- ante decenas de periodistas y alumnos, Thaler ha asegurado que, "para hacer una buena Economía, hay que tener en cuenta que la gente es humana".

Uno de los reporteros le ha preguntado cómo va a gastar el dinero del premio -1,1 millones de dólares (933.706 euros)-; es entonces cuando ha respondido, en tono jocoso, que intentaría "gastarlo de la manera más irracional posible". El profesor, de 72 años, calificó de "muy divertida" la pregunta, puesto que él mismo se dedicó a investigar cómo las personas actúan a veces de forma irracional al tomar decisiones de carácter económico, una teoría que desarrolló con el libro 'Nudge: improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness'.

Según reconoció en su fallo la Real Academia Sueca de las Ciencias, sus hallazgos empíricos y sus percepciones teóricas han sido "decisivos" para crear y expandir el campo de la economía conductual, con "profundo impacto" en muchas áreas de la política y la investigación económica.

Esta investigación es usada por políticos y otros encargados de tomar decisiones para diseñar medidas e instituciones que incrementan los beneficios para la sociedad y se ha aplicado en áreas como la reforma de la administración pública, los planes de pensiones, la donación de órganos o la política medioambiental.

Durante la rueda de prensa, Thaler habló, entre bromas, del momento en el que recibió la llamada de la Real Academia Sueca de las Ciencias para comunicarle que había sido galardonado. "Estaba dormido, muy dormido; la llamada llegó como a las cuatro de la mañana, mi mujer puede dar testimonio de eso. Y ellos me dijeron, hagas lo que hagas, no se lo digas a nadie durante la próxima hora. ¡Como si hubiera mucha gente despierta a esas horas esperando a que les llames!", comentó de manera jovial.

Explicó que le invitaron a una ceremonia en Estocolmo y aseguró que, a diferencia de Bob Dylan, premiado con el Nobel de Literatura en 2016, él sí tiene pensado acudir. "El premio de hoy -bromeó- me compensa un poco por mi decepción en los Óscar hace dos años. No hay un premio para el mejor economista del comportamiento y eso es injusto, es algo que he estudiado un poco. Bueno, no voy a dar un discurso como en los Óscar, solo quiero dar las gracias, gracias a todos". De esa forma, Thaler recibió el homenaje de alumnos, profesores, y de Robert Zimmer, decano de la Escuela de negocios Booth de la Universidad de Chicago y quien consideró que el premiado ha conseguido "llevar a la Economía de vuelta a la Tierra" con sus nuevos enfoques de la economía conductual.

Thaler sucede en el palmarés del galardón de Economía al también estadounidense Oliver Hart y al finlandés Bengt Holmström, distinguidos por sus contribuciones a la teoría de los contratos.

El de Economía es el único de los premios que no fue instituido por su creador, el magnate sueco Alfred Nobel, sino por el Banco Nacional de Suecia en 1968. Con este galardón se cierra este año la ronda de los premios Nobel, tras concederse la semana pasada los de Medicina, Física, Química, Literatura y Paz.