De Guindos manifiesta que las empresas salen de Cataluña por la 'irracionalidad' y 'radicalidad' de la Generalitat

La marcha de algunas empresas con sede social en Cataluña no es debida a que "contemplen la posibilidad de independencia", sino a la "irracionalidad" y "radicalidad" de las políticas de la Generalitat. Así lo ha asegurado el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, este lunes a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en Luxemburgo, donde también se ha dirigido a la prensa internacional.

Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad (Cordon Press)

De Guindos ha recordado que la situación de Cataluña no está en la agenda del Eurogrupo, pero ha apuntado que, si algún ministro le pregunta, contestará "que no va a tener lugar la independencia de Cataluña" y que "ha habido una reacción muy importante por parte de muchas empresas fundamentales y tradicionales del tejido industrial y empresarial catalán".

A su juicio, ha insistido, esto pone de manifiesto no "el escenario de independencia", que "no va a tener lugar", sino "fundamentalmente la irracionalidad y la radicalidad de las políticas que ha implementado el Gobierno de la Generalitat".

LOS DEPOSITANTES "PUEDEN ESTAR TRANQUILOS"

En la misma línea, De Guindos ha garantizado que los depositantes de las entidades financieras que han abandonado Cataluña "pueden estar perfectamente tranquilos" porque "van a tener siempre el paraguas del BCE", una cuestión "muy importante en las circunstancias actuales":

Con respecto a los efectos del desafío independentista en la economía española, el ministro de Economía ha resaltado que los datos del tercer trimestre son "buenos", al mismo tiempo que ha recordado que, según el Banco de España, el crecimiento del PIB será del 0,8% y la próxima EPA será "bastante positiva".

"Evidentemente esto no es bueno. Es una cuestión que genera ruido, genera incertidumbre, genera inquietud y fundamentalmente en el ámbito de Cataluña. Es decir, lo que está haciendo fundamentalmente es daño a la sociedad y a la economía catalana", ha dicho, para después añadir que "el Gobierno de España no va a dejar que vaya a más". Preguntado por el impacto sobre la economía europea, De Guindos ha evitado "adelantar acontecimientos" y ha defendido que "el escenario de independencia no lo contempla nadie".

EL GOBIERNO "RESPONDERÁ EN CONSECUENCIA" AL GOVERN

Por otro lado, preguntado por la sesión del Parlament que tendrá lugar este martes, el titular de Economía ha asegurado que el Ejecutivo "actuará en consecuencia", aunque ha preferido no opinar sobre lo que tendría que hacer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"No soy tan pretencioso de intentar avanzar con esquemas racionales y habituales de análisis lo que va a decir el presidente de la Generalitat. No tengo esa capacidad, pero lo único que digo es que evidentemente el Gobierno de España lo tiene todo analizado, todo preparado, y responderá en consecuencia", ha asegurado.

En este contexto, ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han afirmado que el Gobierno "aplicará las medidas necesarias para efectivamente esta potencial declaración de independencia no tenga ningún tipo de independencia".