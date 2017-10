El Gobierno estudiará nuevos métodos para la limpieza de aguas residuales

Así lo ha asegurado el subdirector general adjunto de Infraestructuras y Tecnología del ministerio, Ángel Cajigas Delgado, en la sesión 'La salud de nuestros ríos', organizada por la Real Academia de Doctores de España (RADE), en la que afirmó que estos son algunos de los contaminantes emergentes cuya eliminación se va a estudiar en el marco de un proyecto para mejorar y ampliar el sistema de depuración de los vertidos urbanos de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y con la comunidad autónoma.

Agua contaminada (Pixabay)

En este contexto, ha manifestado que los efectos de este proyecto no se verán hasta dentro de 30 años y que al menos no comenzará hasta dentro de ocho, por los trámites administrativos. Según ha precisado, no se trata solamente de atender la demanda biológica de oxígeno, sino de eliminar nutrientes (nitrógeno, fósforo) y cumplir niveles exigentes.

Asimismo, ha añadido que en el marco del proyecto se estudiará la forma de tratar los contaminantes emergentes: fármacos como el ibuprofeno, que según el responsable del MAPAMA ,"empieza a tener una presencia preocupante, drogas y disruptores endocrinos". Cajigas ha adelantado que este trabajo tendrá una duración de "unos dos años".

En la jornada participaron varios expertos que coincidieron en que el reparto de competencias entre administraciones afecta a la gestión de las aguas y a la unidad del cauce.

Además, el académico Arturo Romero ha observado la conveniencia de utilizar métodos descontaminantes que no aporten más toxicidad que la de los elementos que se quieren depurar es el reto de la evolución tecnológica y ha destacado la recuperación ambiental de la cuenca del Segura como "un ejemplo reconocido internacionalmente y de gran repercusión económica para la zona".

El académico de número de la Sección de Ciencias Experimentales Manuel Ramón Llamas Madurga se ha referido a dos problemas relevantes como el reparto de competencias entre distintas administraciones, por un lado, y la "pusilanimidad de los políticos que no se atreven a aplicar la norma de que el que contamina, paga".

En cuanto a la depuración de aguas, ha asegurado que España cumple la normativa en más de un 80 por ciento en materia de eliminación de materia orgánica, pero ha admitido que muchos de los incumplimientos se deben a que las instalaciones no se operan bien, entre otras causas derivadas del "reparto de competencias sobre el agua".

Por eso, ha insistido en que los ríos españoles "no están como deberían" y ha añadido que en materia de eliminación de nutrientes se cumple en torno al 70 por ciento. De hecho, ha afirmado que las depuradoras han mejorado el perfil ambiental de los ríos respecto al amonio, que es un contaminante que preocupa, pero hay casi un 40 por ciento que está en el límite.

"Solo un 50 por ciento de las masas de agua está en buen estado ecológico. Hay que depurar más y mejor, pero no solo depurar, sino actuar en las márgenes para mejorar el perfil ecológico del río", ha concluido.