La Guardia Civil amplía la investigación a Trapero por sedición durante los preparativos del 1-O

Un nuevo atestado de la Guardia Civil sobre hechos ocurridos antes, durante y después del 1-O ha llevado a la Fiscalía a ampliar su investigación por sedición en la Audiencia Nacional, que cuenta con cuatro imputados: el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, una agente y dos líderes independentistas.

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, a su llegada este viernes a la Audiencia Nacional (EFE)

La presentación hoy de este atestado puede interpretarse como el primer paso para investigar lo ocurrido el 1-O en el dispositivo policial para impedir la consulta ilegal y que se saldó con críticas de la Policía y la Guardia Civil por la inacción de los Mossos, han informado a Efe fuentes fiscales.

RELACIONADO: La Fiscalía no pide ninguna medida cautelar para Trapero

Trapero y los otros tres investigados han tenido que comparecer hoy en la Audiencia Nacional en relación al asedio a la Guardia Civil durante un registro en la Consejería de Economía de la Generalitat para impedir la celebración de la consulta ilegal en Cataluña, el 20 y 21 de septiembre.

Los cuatro han quedado en libertad tras pasar ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al no haber pedido la Fiscalía ninguna medida cautelar contra ellos, si bien Trapero podría ser de nuevo llamado a declarar el 16 de octubre, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Antes de la comparecencia y ante la presentación esta mañana de este nuevo atestado, la Fiscalía pedía la suspensión de estas declaraciones para permitir a las partes poder instruirse antes de ser interrogados al respecto y evitar así "posibles nulidades", petición a la que se han unido las defensas. La juez, que no ha descartado volverles a citar, se ha opuesto,, sin embargo, a suspender las comparecencias al entender que, al ser llamados como investigados, ya existían datos de la posible comisión de un delito.

Ante esta situación, y al entender que los cuatro deberán ser de nuevo citados para ser interrogados en base al nuevo atestado, el fiscal ha optado por no pedir medidas cautelares para ninguno al considerar que la comparecencia de hoy ha quedado "inconclusa". Por ello ha solicitado a Lamela que fije nueva fecha "a la mayor brevedad posible" para continuar con la toma de declaraciones y después de esa nueva comparecencia podría ya solicitar la adopción de medidas cautelares.

Según ha informado en una nota de prensa, la Fiscalía considera este informe policial "trascendente para determinar en toda su dimensión el alcance de la imputación" por sedición y en el que además aparece alguna persona más "susceptible de imputación".

El nuevo informe del instituto armado, de unos 400 folios, no se limita únicamente a los disturbios registrados el 20 y 21 de septiembre en el transcurso de un registro a la Consejería de Economía de la Generalitat en relación con los preparativos del 1-O, sino que recoge también hechos anteriores y posteriores a los días investigados. No obstante, fuentes jurídicas han precisado que la investigación por sedición en la Audiencia Nacional se ciñe por el momento solo a esos días, ya que aún no se ha decidido si se va a incluir lo ocurrido durante la jornada del 1-O, pero han destacado que esos hechos anteriores y posteriores sirven para apuntalar la imputación.

Aún así, la Fiscalía está estudiando ya "las posibilidades legales de tratamiento" de la actuación de los Mossos durante la operación policial que se desarrolló el 1-O para impedir la votación de la consulta ilegal en relación a "todos los hechos y partícipes", según fuentes consultadas por Efe.

RELACIONADO: Más noticias sobre Cataluña y el desafío separatista

Tras acordar la juez celebrar las comparecencias, solo Trapero y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, han querido declarar, si bien este último se ha limitado a responder a su abogado.

Los otros dos investigados, la intendente de los Mossos Teresa Laplana y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no han prestado declaración. En el caso de la agente de la policía catalana por problemas de salud que le han impedido trasladarse a la Audiencia Nacional, mientras que Cuixart se ha negado directamente a declarar.

Cuando se les vuelva a citar, la Fiscalía ya advierte en su nota que velará porque en esa nueva citación "se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado". Durante su declaración de una hora, Trapero, que ha respondido a la juez, al fiscal y a su abogado, ha presentado una versión exculpatoria de los hechos que se le imputan "poco convincente", según las fuentes.