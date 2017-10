Los partidos rechazan el discurso en el que Puigdemont insistió en pedir mediación

Los principales partidos han mostrado su rechazo al discurso que este miércoles por la noche ofreció el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La vicpresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló en unas declaraciones posteriores en el Palacio de la Moncloa que Puigdemont "no solo es un dirigente que está en contra de la ley sino que está absolutamente fuera de la realidad".

Y añadía: "Causa sonrojo que le recuerde al Rey sus obligaciones constitucionales cuando estamos precisamente aquí porque el señor Puigdemont ha olvidado todas las suyas", ha enfatizado.

Por su parte, el PSOE ha lamentado que el Carles Puigdemont, no haya renunciado a la vía unilateral para declarar la independencia en Cataluña y le ha señalado como el "principal responsable" de la "fractura" que se vive en la actualidad en este territorio.

En una declaración sin preguntas leída desde la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha denunciado que Puigdemont no ha actuado como presidente de "todos los catalanes y catalanas" y se ha referido al pueblo catalán como una comunidad "uniforme que niega la diversidad".

También la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, respondió al presidente de la Generalitat: "Así no: Saltándose las leyes democráticas y nuestras instituciones, no. Dividiendo a los catalanes, no. Insultando y señalando a los que no pensamos como el Govern, no".

Puigdemont compareció este miércoles para expresar su rechazo al mensaje del Rey que, según él , "decepciono a mucha gente en Cataluña". El presidente de la Generalitat insistió en su "disposición a emprender un proceso de mediación".