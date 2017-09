El estrés provoca el 30 por ciento de las bajas laborales en España

La Fundación máshumano celebra su XIV Congreso 'Horizonte 2020: Organizaciones más humanas que generan valor' en el que se analiza el futuro escenario socio–laboral de España, en un momento en el que las empresas compiten por atraer el mejor talento y desarrollar culturas que pongan en el centro a las personas con el fin ser más éticas, sostenibles y humanas.

Durante el Congreso se ha subrayado la humanización de las empresas como una realidad. (Fundación máshumano)

El acto inaugurado por el Secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, en Madrid, se ha presentado el Informe Empresas Humanas y Saludables elaborado por la Fundación máshumano que recoge datos europeos sobre salud, estrés laboral y prácticas saludables de las empresas que pertenecen a la Red máshumano, y que han sido reconocidas por la fundación y la administración en su labor por humanizar los entornos laborales.

Para Juan Pablo Riesgo "el XIV Congresomáshumano es un ejemplo de cómo tenemos que abordar los retos de la realidad laboral del futuro, ya que la humanización de la empresa es hoy una prioridad. Este foro contribuye a hablar de las buenas prácticas de las empresas para afrontar los retos que tenemos por delante, y que desde el ministerio tenemos que regular. Agradecemos a la Fundación que haya decidido abordar la humanización de la empresa y la sociedad, ya que el gobierno desde 2011 se enfrenta a un mercado laboral muy complejo”. También ha querido destacar que las situaciones de estrés provocan el 30% de las bajas laborales, que las organizaciones tóxicas deben cambiar y que entre todos hemos de unir esfuerzos para obtener resultados en beneficio de los trabajadores.

Por su parte, la presidenta de la Fundación máshumano, María Sánchez-Arjona, ha destacado que “poner los intereses de las personas en el centro de las organizaciones es lo que realmente humaniza, desarrollando un escenario de trabajo basado en la economía del valor compartido. Con innovación y gestión, podemos trabajar bajo un marco ético que nos permita encontrar sentido y propósito a lo que hacemos, por ello presentar nuevas tendencias en modelos de gestión responsables ya no es una opción sino el futuro”.

El informe ' Empresas Humanas y Saludables' elaborado por la Fundación máshumano, la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y Stimulus, se centra en cómo se debe cuidar la huella humana de las empresas. Stephanie Zweifel, Directora Área de Empresas de la Fundación máshumano, José Luis Fernández, Catedrático Economía y Ética de ICADE, y Christine Loos, Directora Stimulus, han sido los encargados de presentar el estudio que recoge también las prácticas de la Red máshumano.

Stephanie Sweifel señala que casi el 60% de las bajas laborales en Europa son por estrés laboral, y que los empleados felices y satisfechos enferman dos veces menos, son nueve veces más leales, un 31% más productivos y un 55% más creativos, según el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Los principales beneficios que aporta el programa de bienestar de los trabajadores son: reducción de las bajas por enfermedad y absentismo; aumento del compromiso ; incremento de la productividad laboral; atracción y retención del talento; promoción de marcas. En este sentido, Christine Loose ha afirmado que "debemos alinear nuestros valores con el sentido que le queremos dar a la organización, para que esta nos ayude a sacar la mejor versión de nosotros mismos"

“El bienestar de las personas debe ser una práctica transversal en la organización, estratégica y con una visión integral de la persona, física y emocional, en el entorno laboral, personal, familiar y social”, según Sweifel. Para el catedrático de ICADE, José Luis Fernández, “la ética y la voluntad es lo que hace a las empresas humanas y saludables"

Pedro Miró Roig, CEO Cepsa y Nieves Delgado, vicepresidenta de IBM, han coincidido en que el nuevo escenario de trabajo demanda de soluciones creativas basadas en “la colaboración de todos”. Para Delgado, “las pymes son más agiles, no deben tener miedo al cambio y contar con líderes decididos. En IBM hemos mejorado en cultivar la capacidad de las personas, en atraer el talento a la compañía, afrontar los cambios de una forma más rápida”.

El CEO de CEPSA, Pedro Roig, ha afirmado que la cultura del cambio es necesaria. La obsesión de su compañía es atraer el nuevo talento, conectar con la sociedad, transformar y formar constantemente a sus trabajadores: “la ecuación estudio, trabajo y me jubilo se acabó... la formación es fundamental". Ha sugerido a las empresas asistentes al congreso, que “si tus empleados son felices, serán más efectivos y creativos. Harán suyos los proyectos, se entregarán al máximo” Por este motivo, también Roig renunció al despacho y consiguió con espacios abiertos generar más trabajo en equipo.

Las organizaciones lideres serán aquellas que sean más humanas, centradas en las personas y en la sociedad, que apuesten por entornos de trabajo que aporten sentido y propósito compartido, como clave del éxito profesional y personal, ayudándoles a ser más felices.

Carlos Barrabés, Presidente Grupo BARRABÉS, ha centrado su talk en la necesidad de humanizar los entornos y hacer proyectos profesionales que nos motiven y comprometan para dar lo mejor de nosotros mismos. Para Barrabés “no tenemos una visión compartida del futuro y ante la complejidad la única solución es la creatividad. Debemos pasar del interés propio al interés compartido. Una vela encendida, puede encender otras y no gasta energía encendiendo velas, y todos los que estamos aquí, somos velas”.

La ponencia magistral de Deedee Trotter, Campeona Olímpica de Atletismo de EE. UU. y embajadora olímpica de EF Education First, ha inspirado a los asistentes al congreso en que no debemos olvidar que podemos seguir soñando y conseguir lo que queramos.

Para Troter, “la pérdida es una parte natural de la vida y tienes que seguir moviéndote, sacudirte, volver e intentarlo de nuevo. Debemos convertirnos en una versión mejorada y más fuerte de nosotros mismos” Su lema personal y deportivo: “No renuncies. No te rindas. Puedes hacerlo”.

LA FELICIDAD COMO MODELO DE NEGOCIO

Las 'empresas que laten por sus personas' son organizaciones con alma y propósito que logran la felicidad de las personas. En Gas Natural Fenosa, trabajan por ser una organización más saludable, con espacios que hagan felices a sus personas, alcanzando siempre todos los ámbitos de la empresa. La directora de Cultura y Talento, Carmen Fernández, ha afirmado que siguen este método para motivar a sus empleados, definir sus criterios y modelos de trabajo que permiten que también a sus partners y clientes estar representados y ser el centro de nuestro interés.

Carmen Fernández ha concluido afirmando que "para aplicar cambios en las empresas, tiene que estar implicada toda la organización, ya que, si no hay coherencia, no hay integridad ni resultados. En Gas Natural Fenosa no solo creemos en nuestra RSC, la practicamos".

Para Luisa Izquierdo Pérez de Microsoft, “en el siglo XXI las personas deberían estar en el centro de lo que hacen las empresas. Nuestra misión es acercar la tecnología a todas las empresas del planeta, y hacer que cambie la vida de las personas a mejor. No queremos sustituir personas, sino mejorar su calidad de vida”.

Pedro González, de la UFV, ha reflejado en su intervención que “el proceso de transformación debe venir de abajo, se debe construir con nuestras personas, romper barreras, escuchar y habilitar canales para actuar”.

Por otro lado, Mónica Torres ha afirmado que “en el Banco Santander queremos hacer posible la conciliación de la vida personal y laboral, y aunque nos encontramos con barreras culturales, queremos que nuestros profesionales tengan posibilidades de conciliar más y mejor”.

PERSONAS que LATEN POR SUS EMPRESAS

En el Congreso de máshumano, también se ha hecho participe testimonios de PERSONAS que LATEN POR SUS EMPRESAS, generando entornos y formas de trabajar en el que aporten toda su experiencia y profesionalidad a proyectos que les generan sentido y un propósito compartido.

María Calvo, Directora de Gestión de Talento y RSC de Grupo Vips, ha afirmado que su organización busca un modelo de empresa responsable en el que las personas puedan identificar, ofreciendo la excelencia en todas las áreas en las que trabajan.

Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de AUARA ha afirmado que “hay que entender al consumidor como alguien involucrado con tu proyecto, porque día a día somos más conscientes de que la manera en que consumimos genera un mayor impacto social en el mundo. Debe haber una parte de espiritualidad en la empresa, que es lo que nos lleva al sentido ultimo de lo que hacemos como organización”. Durante su intervención, ha querido concluir que “las generaciones futuras deben apostar por ser buenos profesionales, pero también por ser mejores personas y trabajar por un propósito”.

Para Gonzalo Sales, de RSC de Ferrovial, “en una empresa es muy importante que sus personas se sientan felices con lo que hacen, que entiendan que su aportación para el proyecto aporta valor”.

Tras la dilatada experiencia profesional de Juan Mezo, CEO Valores y Marketing, nos ha hecho ver que “el cambio empieza por uno mismo, y que cada persona debe encontrar su propósito buscando su máximo desarrollo personal y profesional: Despertar nuestro propósito para vivir y trabajar en nuestra mejor versión”